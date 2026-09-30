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Μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης έστειλε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, από το Επαρχιακό Συμβούλιο της παράταξης στη Λάρνακα, τονίζοντας την ανάγκη ο Δημοκρατικός Συναγερμός να παραμείνει ισχυρός και ενωμένος απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις, με κορυφαία προτεραιότητα το Κυπριακό.

Σε ό,τι αφορά τις Προεδρικές του 2028, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ξεκαθάρισε ότι το κόμμα της θα έχει τον δικό της υποψήφιο. Πρόσθεσε πως οι διαδικασίες θα τηρηθούν και η τελική επιλογή θα ανήκει στα μέλη. «Δεν είναι θέμα προσώπων. Είναι θέμα θεσμών, διαδικασιών, δημοκρατίας», συνέχισε συμπληρώνοντας ότι η ετυμηγορία ανήκει αποκλειστικά στα μέλη του ΔΗΣΥ.

Σε δελτίο Τύπου του κόμματος αναφέρεται περαιτέρω ότι η κ. Δημητρίου δίνοντας συνέχεια στις επαφές της με τη βάση του ΔΗΣΥ και την κοινωνία μίλησε στο Επαρχιακό Συμβούλιο της παράταξης στη Λάρνακα και είπε ότι ο ΔΗΣΥ έχει αποδείξει διαχρονικά την υπευθυνότητά του στο εθνικό ζήτημα και είναι έτοιμος να συμβάλει σε πρωτοβουλίες για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

«Το Κυπριακό δεν προσφέρεται για σκοπιμότητες. Ούτε για πατριωτικούς πλειοδοτισμούς, ούτε για επικοινωνιακές τακτικές», σημείωσε, τονίζοντας την ανάγκη υπεράσπισης των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε στενή συνεργασία και συντονισμό με την Ελλάδα.

Η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε παράλληλα στις μεγάλες προκλήσεις της καθημερινότητας, σημειώνοντας ότι η πολιτική πρέπει να βρίσκεται δίπλα στον άνθρωπο. Στεγαστικό, κόστος ζωής, ακριβό ρεύμα, κυκλοφοριακό, υδατικό, γραφειοκρατία και υπογεννητικότητα απαιτούν συγκεκριμένες απαντήσεις και λύσεις, πρόσθεσε.

Περαιτέρω ανέφερε ότι ο ΔΗΣΥ θα συνεχίσει να ελέγχει, να παρεμβαίνει και να καταθέτει προτάσεις, δίνοντας έμφαση στη στήριξη των οικογενειών, των χαμηλομεσαίων συνταξιούχων, των ατόμων με αναπηρίες, των μονογονεϊκών οικογενειών και των νέων, αλλά και στην ενίσχυση της οικονομίας, της ανταγωνιστικότητας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αναφερόμενη στο πολιτικό περιβάλλον, σημείωσε ότι ο ΔΗΣΥ αντιπαρατέθηκε με τον λαϊκισμό και τον μηδενισμό, σε ένα κλίμα έντονης πόλωσης, τοξικότητας και απαξίωσης. «Ο κόσμος επέλεξε τη σοβαρότητα. Επέλεξε την υπευθυνότητα», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τον ΔΗΣΥ δύναμη σταθερότητας.

ΚΥΠΕ