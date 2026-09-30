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Πλήρως αναβαθμισμένη, τόσο σε στρατιωτικό, όσο και σε πολιτικό επίπεδο αναμένεται να είναι η στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου, για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στο φετινό πρόγραμμα είναι η παρουσία νέων μη επανδρωμένων συστημάτων (drones) και ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων. Για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν στο κοινό τρία ειδικά διαμορφωμένα οχήματα που υποστηρίζουν συστήματα FPV drones. Τα δύο πρώτα έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά και επιχειρησιακή αξιοποίηση μικρών drones, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συλλογή πληροφοριών, επιτήρηση και αναγνώριση, αλλά και για αποστολές κρούσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τρίτο όχημα, το οποίο λειτουργεί ως κινητό εργαστήριο παραγωγής sUAV FPV. Πρόκειται ουσιαστικά για μία κινητή μονάδα που μπορεί να μεταφέρει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κατασκευή, προσαρμογή και τεχνική υποστήριξη των drones ακόμη και σε επιχειρησιακές συνθήκες. Στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων συστημάτων, σύμφωνα με την Εθνική Φρουρά, συμμετέχει και η κυπριακή αμυντική βιομηχανία, με κυπριακές εταιρείες να παρέχουν τεχνογνωσία και τεχνική υποστήριξη.

Επιπλέον, παρότι είχε προγραμματιστεί διέλευση βρετανικού μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, αυτή τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί. Αντίθετα, δύο ελληνικά μαχητικά F-16 Viper θα πραγματοποιήσουν διέλευση σε χαμηλό υψόμετρο πάνω από τη λεωφόρο Ιωσήφ Χατζηιωσήφ κατά τη διάρκεια της παρέλασης.

Στο σκέλος των Ναυτικών Δυνάμεων, το ενδιαφέρον στρέφεται σε ένα νεοαποκτηθέν μη επανδρωμένο πλωτό σκάφος, το οποίο εντάσσεται στις νέες δυνατότητες της Εθνικής Φρουράς. Το σύστημα προορίζεται να ενισχύσει την επιχειρησιακή δράση των ναυτικών μονάδων, προσθέτοντας ένα ακόμη μη επανδρωμένο μέσο στο οπλοστάσιό τους.

Στα νέα συστήματα που θα παρουσιαστούν περιλαμβάνεται και το αντιαεροπορικό σύστημα μέσου και μεγάλου βεληνεκούς BARAK-MX, το οποίο εντάχθηκε το 2025 στο οπλοστάσιο της Διοίκησης Αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς, ενισχύοντας τις δυνατότητες αεράμυνας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι τμήματα της ΕΛΔΥΚ θα συμμετάσχουν στην παρέλαση για πρώτη φορά με μηχανοκίνητα μέσα, μεταξύ των οποίων τεθωρακισμένα οχήματα ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Hummer εξοπλισμένα με αντιαρματικούς πυραύλους KORNET – E και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς όλμων M-106.

Σε ό,τι αφορά το Πυροβολικό, στην παρέλαση θα εμφανιστούν εκ νέου οι πολλαπλοί εκτοξευτές πυραύλων (ΠΕΠ) Tamnava, τους οποίους η Εθνική Φρουρά παρουσίασε για πρώτη φορά πέρσι. Για πρώτη φορά, ωστόσο, θα παρουσιαστούν στο κοινό τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Poseidon H-10 της κυπριακής εταιρείας Swarmly Aero, τα οποία εντάχθηκαν στο οπλοστάσιο του Πυροβολικού τον περασμένο Νοέμβριο.

Τα Poseidon H-10 διαθέτουν μέγιστη εμβέλεια πλοήγησης 50 χιλιομέτρων, εξυπηρετούνται από τριμελές πλήρωμα και μπορούν να εκτελούν αποστολές εναέριας παρατήρησης και στοχοποίησης ημέρα και νύχτα, ενισχύοντας σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες επιτήρησης και υποστήριξης του Πυροβολικού.

Στην παρέλαση θα παρουσιαστεί επίσης, τμήμα της νεοσύστατης «Διμοιρίας Αντιμετώπισης Χημικής – Βιολογικής – Ραδιολογικής Απειλής» της Εθνικής Φρουράς. Η μονάδα στελεχώνεται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και έχει ως αποστολή την ανίχνευση, αναγνώριση και αντιμετώπιση χημικών, βιολογικών και ραδιολογικών απειλών, καθώς και τη δειγματοληψία ύποπτων παραγόντων και την απολύμανση προσωπικού, υλικού, μέσων και εγκαταστάσεων. Διαθέτει εξειδικευμένο σύγχρονο εξοπλισμό, μέσα και στολές ατομικής προστασίας, ενώ συνεργάζεται με αρμόδιους κρατικούς φορείς για την αντιμετώπιση σχετικών περιστατικών.

Φίλιες δυνάμεις στα πεζοπόρα τμήματα

Στην παρέλαση θα υπάρχει και έντονη διεθνής στρατιωτική παρουσία. Από την Αίγυπτο θα συμμετάσχει άγημα της Στρατιωτικής Αστυνομίας, ενώ στον κυπριακό ουρανό θα πετάξει μεταγωγικό αεροσκάφος CN-295 CASA της Αιγυπτιακής Πολεμικής Αεροπορίας.

Τις Γαλλικές Ένοπλες Δυνάμεις θα εκπροσωπήσει τμήμα πεζοναυτών, ενώ στην παρέλαση θα συμμετάσχει και άγημα των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα παρελάσουν πεζοναύτες και ναύτες από το αντιτορπιλικό USS Roosevelt, σηματοδοτώντας την παρουσία αμερικανικού αγήματος στους εορτασμούς της 1ης Οκτωβρίου.

Αναβαθμισμένη και σε πολιτικό επίπεδο

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, τον χαιρετισμό της παρέλασης θα δεχθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, πλαισιωμένος από τον Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκο Δένδια, τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου, και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Στην παρέλαση θα παραστούν επίσης ο Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, Air Chief Marshal Sir Richard Knighton, καθώς και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων της Αιγύπτου, της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Τη στρατιωτική παρέλαση θα παρακολουθήσουν επίσης πρέσβεις, ακόλουθοι Άμυνας ξένων χωρών και άλλοι επίσημοι, ενώ θα πραγματοποιηθεί παρουσία κοινού.

Επισκεπτήριο Πολεμικών Πλοίων στο Λιμάνι Λάρνακας

Επιπλέον αύριο, το Παράκτιο Περιπολικό Ανοικτής Θαλάσσης «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς και η φρεγάτα «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ» του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας θα βρίσκονται ελλιμενισμένα στο λιμάνι Λάρνακας και θα είναι ανοικτά για το κοινό. Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται από τις 10:00 έως τις 14:00 και από τις 16:00 έως τις 19:00.

Η δράση εντάσσεται στους εορτασμούς για την επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και δίνει στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά τα δύο σκάφη. Κατά την είσοδο στο λιμάνι θα διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διαδικασίες ασφαλείας.

Η παρέλαση θα αρχίσει στις 11:00 π.μ. και θα διεξαχθεί επί της λεωφόρου Ιωσήφ Χατζηιωσήφ, με τη συμμετοχή μηχανοκίνητων και πεζοπόρων τμημάτων, καθώς και πτητικών μέσων της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας Κύπρου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Άμυνας, του Τμήματος Δασών και των Υγειονομικών Υπηρεσιών.