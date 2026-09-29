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Ενισχυμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τόσο ως προς τη συμμετοχή των πεζοπόρων τμημάτων και την παρουσία οπλικών συστημάτων, όσο και στον αέρα με αυξημένη συμμετοχή πτητικών μέσων κατά τη διάρκεια των διελεύσεων θα είναι η στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου.

Όπως αποκαλύφθηκε από τη σημερινή διέλευση των αεροσκαφών πάνω από τη Λευκωσία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη στρατιωτική παρέλαση, εκτός από το ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16, διέλευση θα πραγματοποιήσει και μεταγωγικό αεροσκάφος Airbus C295 της Αιγυπτιακής Πολεμικής Αεροπορίας.

Όσον αφορά τα πεζοπόρα τμήματα, θα συμμετάσχει και στρατιωτικό άγημα από την Αίγυπτο, υπογραμμίζοντας το υψηλό επίπεδο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, η Εθνική Φρουρά αναμένεται να παρουσιάσει για πρώτη φορά το αντιαεροπορικό σύστημα BARAK MX, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσθήκες στην αεράμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δείτε εικόνες και βίντεο από τη σημερινή διέλευση των αεροσκαφών που θα λάβουν μέρος στην παρέλαση.