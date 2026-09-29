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Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για την έκδοση του βουλεύματος που θα κρίνει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών αναμένεται να εκδώσει μέσα στην εβδομάδα την απόφασή του επί του αιτήματος, το οποίο υπέβαλε ο 32ος τακτικός ανακριτής που έχει αναλάβει την υπόθεση. Ο αρμόδιος εισαγγελέας έχει ήδη γνωμοδοτήσει υπέρ της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου.

Σκοπός είναι από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν και μετά το θάνατο του τραγουδιστή.

Ποιους αφορά η άρση

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες ο ανακριτής ζήτησε άρση απορρήτου για έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας, έναν σκληρό δίσκο και ένα usb. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα της αστυνομίας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου υπέστη στις 9 Σεπτεμβρίου την ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν είναι του Γιώργου Μαζωνάκη, των δύο κατηγορουμένων ιατρών, δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας που εργάζονται στο ιατρείο.

Ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση ζήτησε μάλιστα άρση για το μέγιστο προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα, ήτοι από τις 11 Ιουλίου 2026 έως και την επομένη ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου. Τον τελικό λόγο έχει πλέον το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας με το βούλευμα που θα εκδώσει.

protothema.gr