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Τη θέση πως δεν είναι παράξενο να υπάρχουν δύο υποψήφιοι από την ίδια παράταξη για τις Προεδρικές Εκλογές, εφόσον τηρούνται οι καταστατικές διαδικασίες του κόμματος, υποστήριξε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, εκφράζοντας την ελπίδα να επικρατήσει «η σοφία έναντι της ματαιοδοξίας και της φιλοδοξίας».

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο κ. Αναστασιάδης απηύθυνε έκκληση όπως ακολουθηθεί η απόφαση της κάλπης που θα στηθεί εντός του κόμματος.

Ερωτηθείς αν η εξαγγελία της Αννίτας Δημητρίου αποτελεί απάντηση στον Αβέρωφ Νεοφύτου κι αν επρόκειτο για βεβιασμένη κίνηση, ο τέως Πρόεδρος είπε: «Δεν θα μιλήσω για κανενός τις εξαγγελίες, θα πω το αυτονόητο. Πρέπει, πριν και πάνω απ’ όλα, να καθίσουν να μελετήσουν πώς θα διεκδικήσουν την Προεδρία και με ποιους θα συνεργαστούν για να μπορούν να έχουν την ελπίδα εκλογής».

Κληθείς να απαντήσει τι θα σήμαινε για τον ΔΗΣΥ, εάν ο Αβέρωφ Νεοφύτου κατέλθει υποψήφιος εκτός των διαδικασιών, ο κ. Αναστασιάδης τόνισε πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα επιφέρει ρήγμα και διάσπαση στο κόμμα.

Σχολιάζοντας τη δήλωση του κ. Νεοφύτου ότι οι παρεμβάσεις του τέως Προέδρου ήταν αναποτελεσματικές στην εκλογική αναμέτρηση του 2023, ο κ. Αναστασιάδης παραδέχθηκε ότι είχε παρέμβει για να επικρατήσει η ενότητα, ωστόσο απέτυχε. «Η όλη στάση ορισμένων μελών του κόμματος ήταν βεβιασμένη και υπό το κράτος θυμού», ανέφερε.

Σε σχέση με το δείπνο του Αβέρωφ Νεοφύτου σε ψαροταβέρνα στη Λευκωσία, ο κ. Αναστασιάδης εξέφρασε άγνοια για το γεγονός, λέγοντας πως δεν ήταν καλεσμένος και ως εκ τούτου, «δεν θέλει να παριστάνει τη μαρίδα».

Σε ερώτηση αν υπάρχει κίνδυνος να χαθούν οι εκλογές, ο τέως Πρόεδρος υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει αμφιβολία, αν το κόμμα πορευθεί διασπασμένο και χωρίς συνεργασίες». Τέλος, ερωτηθείς αν θα σηκώσει το τηλέφωνο σε περίπτωση κρίσης, ο κ. Αναστασιάδης είπε πως το έχει σηκώσει κατ’ επανάληψη και σε προηγούμενες περιπτώσεις.