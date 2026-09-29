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Ήταν μια εκδήλωση για την αγάπη, η πορεία ευαισθητοποίησης για την άνοια, που το ίδρυμα «Ιθάκη» πραγματοποίησε το περασμένο Σάββατο 26/9 στη Λευκωσία, με πορεία από την πλατεία Ελευθερίας, στην πλατεία Φανερωμένης και με συντονίστρια την κοινωνική λειτουργό, Ανδρονίκη Χριστοφορίδου, υπεύθυνη του Κέντρου Ημέρας της «Ιθάκης» στη Λευκωσία.

Κοντοστέκομαι στις τελευταίες φράσεις από τον χαιρετισμό της Ισαβέλλας Καραολή, προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της «Ιθάκης»: «Η μνήμη μπορεί να ξεθωριάζει, όμως, η ανάγκη να αγαπάμε και να αγαπιόμαστε, παραμένει. Ένα άγγιγμα, μια αγκαλιά, μια γνώριμη φωνή μπορούν να προσφέρουν παρηγοριά, ακόμη κι όταν οι λέξεις δυσκολεύουν. Ας συνεχίσουμε, λοιπόν, να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους με άνοια και στις οικογένειές τους, με αγάπη, σεβασμό και ανθρωπιά». Για την αγάπη μίλησε και η συμμετέχουσα στην εκδήλωση υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Τίνα Παύλου. «Η σημερινή πορεία», είπε, «είναι μια ευκαιρία να σκεφτούμε τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας για τους συνανθρώπους μας που ζουν με άνοια, να βλέπουμε τις ανάγκες τους, να στεκόμαστε δίπλα τους και στις οικογένειες τους, ώστε κανένας άνθρωπος να μη νιώθει μόνος, όταν δοκιμάζεται.

Η “Ιθάκη” κάνει τη δουλειά που εμείς έπρεπε να κάνουμε ως κράτος, οπότε το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε, είναι να σταθούμε δίπλα σας – και να σταθούμε δίπλα σας περισσότερο». Την εκδήλωση χαιρέτισε και ο αρχιτέκτονας Βασίλης Ιερείδης, πρόεδρος της επαρχιακής επιτροπής Λευκωσίας της «Ιθάκης». Έστειλε στη στήλη κάποιες σκέψεις του για την απώλεια της μνήμης, γράφοντας και τα εξής: «Πώς συμβαίνει να μην αναγνωρίζεις αυτούς που είναι τώρα μπροστά σου και λένε πως είναι τα παιδιά σου; Να νομίζεις ότι είσαι ξένος στο σπίτι που έκτισες και μένεις για εξήντα χρόνια και να ψάχνεις το σπίτι στο χωριό… Άνοια, αλτσχάιμερ η διάγνωση.

Τι κάνουμε τώρα; Αγάπη το πρωί, αγάπη το μεσημέρι, αγάπη το βράδυ. Υπομονή και αγάπη, τα δώρα της ζωής. Αν νομίζεις πως σου εχουν τελειώσει, γύρεψέ τα στην Ποίηση…». Μερικούς στίχους ενός ποιήματος του Τάσου Λειβαδίτη με τίτλο «Σε περιμένω παντού» διάβασε ο Βασίλης Ιερείδης στην εκδήλωση της «Ιθάκης»: «Αν μου χάριζαν όλη την αιωνιότητα χωρίς εσένα, θα προτιμούσα μια στιγμή πλάι σου. Θα θυμάμαι πάντα τα μάτια σου, φλογερά και μεγάλα σαν δυο νύχτες έρωτα. Α! ναι ξέχασα να σου πω πως τα στάχυα είναι χρυσά και απέραντα, γιατί σ’ αγαπώ»…

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και ασθενείς με άνοια, άλλοι στηριζόμενοι στο μπράτσο στενών συγγενών τους, άλλοι καθισμένοι σε αναπηρικά αμαξίδια. Δεν μίλησαν, δεν εκφράστηκαν, αλλά είμαι σίγουρος ότι όλοι ένιωσαν την παρηγορητική αγκαλιά της αγάπης…