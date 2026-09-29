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«Η μορφή του τέρατος είναι αποκρουστική. Όταν όμως το πρόσωπο του τέρατος πάψει να μας τρομάζει, τότε πρέπει να φοβόμαστε, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχουμε αρχίσει να του μοιάζουμε» – Μάνος Χατζιδάκις

Η υπόθεση με την απόσυρση του δημάρχου Λευκωσίας από το «Cyprus Forum», ως πράξη αλληλεγγύης προς τον παράνομο δήμαρχο της κατεχόμενης Λευκωσίας, δεν αφορά ασφαλώς τις διατάξεις και το σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν ήταν μια κραυγή απόγνωσης επειδή δήθεν δικαιούται η μισή Λευκωσία τον μισό της δήμαρχο και τον αδικήσαμε όσοι αντιδράσαμε, όχι για τη συμμετοχή του, αλλά για την ιδιότητα με την οποία συμμετείχε σε αυτό το φόρουμ. Ο Χαράλαμπος Προύντζος δεν εξέφρασε την αντίθεσή του σε κάποια αδικία, αλλά στη μουρμούρα του Μεχμέτ Χαρμαντζί, ο οποίος αποχώρησε διαμαρτυρόμενος μετά το ζήτημα που προέκυψε με τον τίτλο, παρόλον που δεν το είχε ζητήσει εξαρχής. Εξάλλου, οι διοργανωτές δεν απέκλεισαν τον Χαρμαντζί από το φόρουμ -όπως ήθελε το ΕΛΑΜ- απλώς του άλλαξαν τον τίτλο.

Τι θέλουμε να πούμε; Η αντίδραση του Προύντζου, του ΑΚΕΛ, του μισού ΔΗΣΥ και διαφόρων άλλων επώνυμων και ανώνυμων του διαδικτύου ή της περιρρέουσας, είναι άσχετες με το Σύνταγμα διότι αυτό δεν προνοούσε ποτέ χωριστούς δήμους. Οι αντιδράσεις τους έχουν να κάνουν με μια περίεργη αντίληψη. Καλά διαδεδομένη σε μια μερίδα της ελληνοκυπριακής κοινωνίας, που αφορά ο,τιδήποτε προέρχεται από την «άλλη πλευρά». Για αυτό το «ο,τιδήποτε» πρέπει να γινόμαστε χαλί να μας πατήσει και όποιος έχει άλλη άποψη (δεν είναι μόνο με την ακροδεξιά που τα έχουν όλοι αυτοί) είναι ένας μισαλλόδοξος και δεν πρέπει να του κάνουμε τη χάρη.

Οι αντιδράσεις δεν είναι πρωτόγνωρες για την παγκόσμια ιστορία και απολογούμαστε αν διαβαστούν ως παρατραβηγμένα τα παρακάτω: Διότι όλοι αυτοί που προέταξαν τα στήθια τους για τον Μεχμέτ Χαρμαντζί, ο οποίος ήταν διευθυντής σε τουριστικό πρακτορείο, μετά «υπουργός» του καθεστώτος και ύστερα παράνομος δήμαρχος της κατεχόμενης Λευκωσίας, θυμίζουν αυτούς που συνεργάστηκαν με τους ναζί, με τους αποικιοκράτες, με τους κάθε λογής καταπιεστές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πρόκειται για νοοτροπία, την οποία άψογα διατύπωσε ο αείμνηστος καθηγητής Νεοκλής Σαρρής: «Σε λίγα χρόνια, οι Τούρκοι θα κάνουν τους Έλληνες να σκέφτονται σαν Τούρκοι και αυτή θα είναι η μεγαλύτερή μας ήττα». Κι αν αυτό μοιάζει ακραίο, τι άλλο εκτός από ακραίες είναι οι αντιδράσεις και οι τεμενάδες που εξυπηρετούν έναν «κρατικοδίαιτο» που απολαμβάνει τους κλεμμένους καρπούς της κατοχής και του φασισμού, για να συνδιαλέγεται στα φόρουμ ως δήμαρχος και να απαιτεί από έναν ολόκληρο λαό να τον χειροκροτήσει;