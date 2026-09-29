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Το σκάνδαλο στις ΗΠΑ με λογισμικό που αγοράστηκε από αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας για εξαγωγή δεδομένων από ηλεκτρονικές συσκευές, έχει τη βάση του στην Κύπρο και συσχετίζεται με τη Ρωσία.

Μάλιστα, ένας εκ των ιδιοκτητών της εταιρείας που διαθέτει το λογισμικό έχει τουρκική υπηκοότητα και εμφανίζεται ως μέτοχος της πραγματικής ιδιοκτήτριας εταιρείας, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου. Ο λόγος για πρόσωπο που παρουσιάζεται με το όνομα Φατίχ Οσμάν.

Το σκανδαλώδες

Το σκανδαλώδες της υπόθεσης που πλέον έχει λάβει ποινικές διαστάσεις έγκειται στο εξής: Στελέχη της Oxygen Forensics Inc. συνεργάζονταν με αμερικανικές υπηρεσίες πωλώντας άδεια χρήσης λογισμικού, ωστόσο, είχαν αποκρύψει επιμελώς το πραγματικό ιδιοκτησιακό της καθεστώς.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο 55χρονος διευθύνων σύμβουλος της Oxygen που διαχειρίζεται το λογισμικό, Λι Ράιμπερ, «φέρεται να δήλωσε προς την κυβέρνηση ότι η εταιρεία δεν είχε ξένη ιδιοκτησία ούτε βρισκόταν υπό ξένο έλεγχο και ότι το λογισμικό της αναπτυσσόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Κύπρος και Ρωσία

Αυτό, σύμφωνα με εξετάσεις ειδικών πρακτόρων αρμόδιων υπηρεσιών των ΗΠΑ, ήταν ψευδές. Στη βάση ευρημάτων Αμερικανών ερευνητών, την ιδιοκτησία της Oxygen που εδρεύει στην Βιρτζίνια των ΗΠΑ, έχει μια άλλη ομώνυμη εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου. Πρόκειται για την «OXYGEN FORENSICS LIMITED».

Σύμφωνα με ένορκη δήλωση Αμερικανού ειδικού πράκτορα που τέθηκε ενώπιον Δικαστηρίου στο πλαίσιο της υπόθεσης, η κυπριακή εταιρεία ανήκει και ελέγχεται από Ρώσους υπηκόους, ενώ το λογισμικό αναπτυσσόταν στη Ρωσία.

Πέραν τούτου, υποστηρίζεται ότι οι μέτοχοι της κυπριακής εταιρείας «κατείχαν επίσης την OXYGEN RUSSIA, στους πελάτες της οποίας περιλαμβάνονταν η FSB (σημ. υπηρεσία ασφαλείας και αντικατασκοπείας της Ρωσίας) και άλλες ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας».

Δυο συλλήψεις

Η υπόθεση έγινε γνωστή την περασμένη εβδομάδα μετά τη σύλληψη του 55χρονου διευθύνοντα συμβούλου της Oxygen, Λι Ράιμπερ, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Την ίδια ημέρα συνελήφθη ο 52χρονος Όλεγκ Σεργκέγεβιτς Ντάβιντοφ από τη Ρωσία, στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, προτού επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.

Ο πρώτος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Για τον δεύτερο δρομολογήθηκε διαδικασία από τις Αρχές των ΗΠΑ για έκδοσή του.

Σε σχετική ανακοίνωση του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης αναφέρεται πως αμφότεροι αντιμετωπίζουν κατηγορία για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη απάτης μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών (wire fraud). Ξεκαθαρίζεται πως δεν προκύπτει στοιχείο που να υποδεικνύει ότι «το λογισμικό περιείχε κακόβουλο κώδικα».

Ο Όλεγκ Ντάβιντοφ παρουσιάζεται να είναι ο «εγκέφαλος» της όλης υπόθεσης.

Η έρευνα στον Έφορο

Ο «Φ» έκανε έρευνα στον φάκελο της εγγεγραμμένης στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου, Oxygen Forensics Limited, στη βάση των ευρημάτων των Αμερικανών. Εντοπίσαμε όντως ως μέτοχο τον Όλεγκ Ντάβιντοφ που συνελήφθη στην Αγγλία.

Μεγαλομέτοχος της κυπριακής εταιρείας, ωστόσο, με 12.568 μετοχές, παρουσιάζεται ο Φατίχ Οσμάν, κάτοχος τουρκικού διαβατηρίου. Οι ειδικοί πράκτορες των αμερικανικών Αρχών μετά τις εξετάσεις τους κατέληξαν πως ο Φατίχ Οσμάν είναι Ρώσος (Ο.Φ.), ο οποίος απέκτησε τουρκικό διαβατήριο το 2023. Το συγκεκριμένο ρωσικό όνομα (Ο.Φ.) το εντοπίσαμε στη μετοχική σύνθεση της κυπριακής Oxygen τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι η μετοχική σύνθεση της κυπριακής εταιρείας άλλαξε τουλάχιστον επτά φορές από το 2016 μέχρι και σήμερα.

Μαύρος: Καλούνται να δώσουν απαντήσεις

Ο ανεξάρτητος ειδικός ψηφιακής εγκληματολογίας και διευθυντής της ISS Forensics, Αλέξης Μαύρος, μίλησε στον «Φ» για τις προεκτάσεις της υπόθεσης.

Τοποθετούμενος μετά από ερώτησή μας ανέφερε ότι αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας καλούνται να δώσουν απαντήσεις για τη δραστηριότητα της κυπριακής εταιρείας: «Θα πρέπει να δώσει απαντήσεις η Υπηρεσία Εμπορίου για τους ελέγχους εξαγωγών και τις άδειες. Ο Έφορος Εταιρειών για τα εταιρικά στοιχεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Και η Εθνική Μονάδα Εφαρμογής Κυρώσεων, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές, για τα ζητήματα κυρώσεων. Η ΕΜΕΚ ιδρύθηκε με τον Νόμο 150(Ι)/2025, ενώ ο Νόμος 149(Ι)/2025 προβλέπει αδικήματα και ποινές για παραβιάσεις περιοριστικών μέτρων της ΕΕ. Χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις: Εξετάστηκε η δραστηριότητα; Απαιτούνταν και υπήρχαν άδειες; Ελέγχθηκαν οι τελικοί χρήστες; Αξιολογούνται τα νέα στοιχεία; Όπου υπάρχουν νόμιμοι περιορισμοί δημοσιοποίησης, οι αρχές μπορούν να εξηγήσουν τη διαδικασία και τις αρμοδιότητές τους στον βαθμό που επιτρέπεται».