Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Το Ιράν έχει διαβιβάσει μέσω Κατάρ σειρά προτάσεων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Τεχεράνη να αναμένει πλέον την απάντηση της Ουάσινγκτον, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.

Οι επαφές πραγματοποιούνται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη νέα διπλωματική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να εκτιμά ότι η σύγκρουση θα ολοκληρωθεί σύντομα.

Οι προτάσεις του Ιράν μέσω Κατάρ

Ο Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας στη Νέα Υόρκη και σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει καταθέσει προτάσεις μέσω Καταριανών διαμεσολαβητών, οι οποίες πρόκειται να παρουσιαστούν στην αμερικανική πλευρά.

«Εάν οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι επιδιώκουν μια συμφωνία ή μια ειρηνική λύση, εμείς έχουμε παρουσιάσει αυτή τη λύση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Ιράν έχει ενημερώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και τη διεθνή κοινότητα για τους όρους που έχει θέσει ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν σχετικά με το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

Ο Αραγτσί δεν αποκάλυψε το περιεχόμενο αυτών των όρων, περιοριζόμενος να αναφέρει ότι έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στις εμπλεκόμενες πλευρές.

Τραμπ: «Θα κερδίσουμε τον πόλεμο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο»

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές που επιχειρούν να οδηγήσουν σε τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον θα επικρατήσει στη σύγκρουση.

«Θα κερδίσουμε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Θα γίνει αρκετά γρήγορα», δήλωσε.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι, μετά την ολοκλήρωση του πολέμου, οι τιμές των καυσίμων θα μειωθούν σημαντικά.

protothema.gr