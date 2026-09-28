Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν σήμερα συνομιλίες με τους μεσολαβητές που επιχειρούν να τερματίσουν τον πόλεμο με το Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ θα κερδίσουν τη σύγκρουση «πολύ σύντομα».

«Θα κερδίσουμε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Θα γίνει αρκετά γρήγορα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακρημνιστεί αφού οι ΗΠΑ κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο.

Τραμπ: Οι Καναδοί θέλουν συμφωνία για τους δασμούς

Ο Τραμπ, που επικρίνεται για τις επιδόσεις του στο οικονομικό πεδίο λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες, ενδιάμεσες εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου, είπε επίσης ότι θα επιτευχθεί τελικά μια εμπορική συμφωνία με τον Καναδά επειδή οι Καναδοί «τηλεφωνούν συνεχώς» και θέλουν μια συμφωνία.

Ανακοίνωσε επίσης την κατασκευή μιας τεράστιας χαλυβουργίας στην Αϊόβα. «Θα είναι η μεγαλύτερη» στην ιστορία των ΗΠΑ, υποστήριξε, παρουσιάζοντας αυτό το σχέδιο της εταιρείας Mesabi Metallics και επιμένοντας ότι η αμερικανική οικονομία «δεν ήταν ποτέ σε καλύτερη κατάσταση».

Η επένδυση αυτή είναι συνολικού ύψους 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων και θα δημιουργήσει αρχικά 6.000 θέσεις εργασίας για την κατασκευή του εργοστασίου και, μακροπρόθεσμα, 2.000 θέσεις εργαζομένων στη βιομηχανία αυτή.

Τραμπ: Fake news ότι πρότεινα στη Κίνα να αγοράσει όπλα μας

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι δεν πρότεινε την αγορά αμερικανικών όπλων στον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα επίσημη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον.

Την πληροφορία αυτή ανέφερε πρώτος ο πρέσβης των ΗΠΑ το Πεκίνο, Ντέιβιντ Περντιού.

Ωστόσο ο Τραμπ είπε σήμερα ότι «δεν άκουσε ποτέ κάτι τέτοιο», μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Θα ήθελαν πιθανότατα (οι Κινέζοι) να αγοράσουν (αμερικανικά όπλα) επειδή κατασκευάζουμε καλύτερα από αυτούς και επομένως ίσως να είναι μια καλή ιδέα. Όμως δεν μιλήσαμε για αυτό», πρόσθεσε.

iefimerida.gr