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Ένα βίντεο που είχε χρησιμοποιήσει ο Ντόναλντ Τραμπ στην προεκλογική του εκστρατεία το 2024 επέστρεψε στις αμερικανικές τηλεοράσεις, αυτή τη φορά όμως με μια κρίσιμη διαφορά: στο τέλος του εμφανίζεται πλέον η ένδειξη «Paid for by the U.S. Government», δηλαδή «Πληρώθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Το νέο σποτ, με τίτλο «Final Battle», δείχνει τον Τραμπ να περπατά σε έναν διάδρομο υπό δραματική μουσική, ενώ ακούγεται να δηλώνει ότι αυτή είναι η «τελική μάχη» και να υπόσχεται την εκδίωξη των «πολεμοκάπηλων» και των «παγκοσμιοποιητών» από την κυβέρνηση.

«Θα διώξουμε τους κομμουνιστές, τους μαρξιστές και τους φασίστες. Θα απαλλαγούμε από την άρρωστη πολιτική τάξη που μισεί τη χώρα μας. Θα κατατροπώσουμε τα fake news media και θα απελευθερώσουμε την Αμερική από αυτούς τους κακούς μια για πάντα», ακούγεται να λέει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με το CNN, το σποτ προβλήθηκε την Κυριακή τουλάχιστον κατά τη διάρκεια δύο αγώνων του NFL που μετέδιδε το Fox, των Washington Commanders με τους Seattle Seahawks και Carolina Panthers με τους Cleveland Browns. Το AdImpact έχει εντοπίσει το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον τρεις διαφορετικές διαφημίσεις χρηματοδοτούμενες από την κυβέρνηση με πρωταγωνιστή τον Τραμπ.

Σχεδόν ίδιο με το προεκλογικό βίντεο του 2024

Η ομοιότητα με το παρελθόν είναι εντυπωσιακή. Το «Final Battle» είναι σχεδόν ίδιο με βίντεο που είχε αναρτήσει ο Τραμπ στο Truth Social τον Ιανουάριο του 2024, όταν ήταν ακόμη υποψήφιος για την προεδρία.

Η τότε προεκλογική εκδοχή διαρκούσε περίπου έξι δευτερόλεπτα περισσότερο και ολοκληρωνόταν με το λογότυπο της καμπάνιας του Τραμπ και στοιχεία επικοινωνίας για τους υποστηρικτές του. Αυτά απουσιάζουν από τη νέα εκδοχή. Στη θέση τους εμφανίζεται πλέον η ένδειξη «Paid for by the U.S. Government».

Η φράση περί «τελικής μάχης» δεν είναι καινούργια. Ο Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει ανάλογη ρητορική ήδη από το 2023, ενώ την επανέφερε επανειλημμένα κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024.

Η προβολή του σποτ γίνεται λίγο περισσότερο από έναν μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, με τη χρήση δημόσιου χρήματος για διαφημίσεις που επικεντρώνονται στον ίδιο τον πρόεδρο να προκαλεί αντιδράσεις στις ΗΠΑ.

Λευκός Οίκος: «Δεν είναι προεκλογικές διαφημίσεις»

Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τις επικρίσεις, χαρακτηρίζοντας τα σποτ μη προεκλογικές ανακοινώσεις δημόσιας υπηρεσίας και συγκρίνοντάς τα με καμπάνιες προηγούμενων κυβερνήσεων για το Medicare, το Obamacare και τον εμβολιασμό κατά της Covid-19.

«Οι συγκεκριμένες διαφημίσεις ξεκάθαρα δεν είναι προεκλογικές», ανέφερε ο Λευκός Οίκος στο CNN, υποστηρίζοντας ότι έχουν εκπαιδευτικό και πατριωτικό χαρακτήρα.

Οι αντιδράσεις, ωστόσο, έχουν ήδη φτάσει στο Κογκρέσο. Η Δημοκρατική γερουσιαστής Μάγκι Χασάν ζήτησε από την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς στοιχεία για το κόστος και την προέλευση της χρηματοδότησης των διαφημίσεων, θέτοντας ερωτήματα για τη συμβατότητά τους με τους ομοσπονδιακούς κανόνες περί χρήσης δημόσιου χρήματος.

Στο ίδιο ζήτημα έχει παρέμβει και η οργάνωση Common Cause, η οποία έθεσε το ερώτημα εάν η χρηματοδότηση τέτοιου είδους προβολής με χρήματα των φορολογουμένων παραβιάζει τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση δημόσιων κονδυλίων για «δημοσιότητα ή προπαγάνδα».

Η νέα διαφημιστική καμπάνια συμπίπτει χρονικά με μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης του Τραμπ με μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Μόλις τις προηγούμενες ημέρες, CNN, MS NOW και Politico προσέφυγαν δικαστικά κατά του αποκλεισμού τους από τον Λευκό Οίκο, ενώ ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε στη συνέχεια την αποκατάσταση της πρόσβασης των δημοσιογράφων τους.

skai.gr