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Θλίψη στην οικογένεια της ΑΕΛ και γενικότερα στην κυπριακή καλαθόσφαιρα προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Παλάλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών.

Ο Παλάλας υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία της καλαθοσφαιρικής ΑΕΛ, συνδέοντας το όνομά του με τις μεγάλες επιτυχίες της ομάδας της Λεμεσού. Εντάχθηκε στους γαλαζοκίτρινους το 1972 και δύο χρόνια αργότερα ήταν μέλος της ομάδας που πανηγύρισε το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία της.

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