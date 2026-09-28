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Η πρώτη μεγάλη συνέντευξη του Αβέρωφ Νεοφύτου μετά την εξαγγελία της υποψηφιότητάς του για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

Ο τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ μιλά στον Φρίξο Δαλίτη, στο vidcast του philenews, για την απόφασή του να διεκδικήσει την Προεδρία, τις πολιτικές του θέσεις και την επόμενη μέρα.

Ο κ. Νεοφύτου σπάει τη σιωπή του και αποκαλύπτει το παρασκήνιο πριν από την εκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην προεδρία της Βουλής και την υπόσχεση που του δόθηκε σε δείπνο με την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ και τον στενότερό της συνεργάτη.

Πώς απαντά για το αν η υποψηφιότητά του θα είναι μέσω των διαδικασιών του ΔΗΣΥ ή έξω από αυτές.

Μια συνέντευξη με ενδιαφέρον και πολλές απαντήσεις που θα συζητηθούν.

Σε λίγο στο philenews.