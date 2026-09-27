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Την πρώτη του αντίδραση μετά την κίνηση του Αβέρωφ Νεοφύτου έδωσε ο ΔΗΣΥ, διαμηνύοντας ότι η διαδικασία για το προεδρικό χρίσμα θα ακολουθήσει το Καταστατικό και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο Δημοκρατικός Συναγερμός ξεκαθαρίζει ότι «η μοναδική οδός για τη διεκδίκηση του χρίσματος του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι οι θεσμοθετημένες καταστατικές διαδικασίες του κόμματος».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας, σημειώνοντας πως «όποιος ενδιαφέρεται να είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ασφαλώς έχει κάθε δικαίωμα να το πράξει».

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει σαφή αναφορά στον πρώην Πρόεδρο του κόμματος, με τον ΔΗΣΥ να σημειώνει ότι «ο πρώην Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου γνωρίζει τη σημασία των διαδικασιών και της συλλογικής απόφασης».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται παράλληλα στον θεσμικό χαρακτήρα της διαδικασίας και στην ενότητα της παράταξης. «Δεν είναι θέμα προσώπων. Είναι θέμα θεσμών, σεβασμού στα δεκάδες χιλιάδες μέλη και ενότητας της παράταξης», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο ΔΗΣΥ υπογραμμίζει ακόμη ότι «θα τηρηθούν οι κανόνες και οι αποφάσεις θα ληφθούν από τα αρμόδια συλλογικά όργανα και τα μέλη του ΔΗΣΥ, σύμφωνα με το Καταστατικό».

Στο ίδιο πλαίσιο, η ηγεσία του κόμματος αναμένεται να συνεδριάσει αύριο, σε συνεδρία που, όπως διευκρινίζεται, είχε ήδη προγραμματιστεί και αποτελεί συνέχεια εκείνης της προηγούμενης εβδομάδας.