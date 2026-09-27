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Επίσημα υποψήφιος για το 2028 ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Το είπε και το έκανε πράξη. Μέσω μιας λιτής, αλλά αρκετά κατατοπιστικής και ξεκάθαρης γραπτής δήλωσης του, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ εξήγγειλε την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές.

Σημείο αναφοράς της ανακοίνωσής του είναι το Κυπριακό και το γεγονός ότι δεν υπήρξαν εξελίξεις που να αφήνουν ανοικτό το παράθυρο ελπίδας για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επίτευξη λύσης.

«Το παράθυρο ελπίδας για το Κυπριακό παρέμεινε δυστυχώς κλειστό. Μετά τις υψηλού επιπέδου επαφές στη Νέα Υόρκη, δεν συμφωνήθηκε το παραμικρό», αναφέρει στην ανάρτησή του, καταλήγοντας ότι συντάσσεται σε αυτόν τον «ιερό αγώνα» και δηλώνει παρών, καταθέτοντας την υποψηφιότητά του για το 2028.



«Δηλώνω παρών και καταθέτω την υποψηφιότητά μου για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028. Για να λύσουμε τα μεγάλα προβλήματα του τόπου. Για να δώσουμε προοπτική στους νέους. Για να φτιάξουμε μια δίκαιη κοινωνία», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Μέσα από το λεκτικό της δήλωσης του καθίσταται σαφές ότι η υποψηφιότητά του δεν τελεί υπό την αίρεση των κομματικών αποφάσεων και της εσωκομματικής διαδικασίας για την επιλογή υποψηφίου του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές εκλογές. Πρόκειται για εξαγγελία υποψηφιότητας για τις προεδρικές εκλογές, αντίστοιχη με εκείνη του Νίκου Χριστοδουλίδη το 2023 και του Ιωάννη Κασουλίδη το 2008, με βασικό πολιτικό άξονα την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού.

Αυτούσια η ανάρτηση Αβέρωφ Νεοφύτου

«Ο κ. Γκιουτέρες, ο οποίος είχε ταυτίσει την υστεροφημία του με τη Λύση του Κυπριακού, αποχωρεί σε τρεις μήνες.

Τα αδιέξοδα παραμένουν.

Τα μαύρα σύννεφα που σκεπάζουν τον τόπο όλο και πυκνώνουν.

Μάταια προειδοποιούσα ότι ο χρόνος δεν δουλεύει για μας. Ούτε καν μια διαδικασία διαπραγματεύσεων δεν πετύχαμε.

Φαίνεται απευθυνόμουν σε ώτα μη ακουόντων. Η ηγεσία της χώρας προτίμησε την πεπατημένη.

Συμμερίζομαι την αγωνία και το αίτημα μεγάλης μερίδας συμπατριωτών μας για εθνική αφύπνιση, για κινητοποίηση με όραμα την επανένωση της Πατρίδας μας και το τέλος της Κατοχής.

Μια πατριωτική εγρήγορση που θα μας βγάλει από τη νιρβάνα της παθητικότητας, της παραίτησης και της de facto αποδοχής του status quo.

Σε αυτό τον ιερό αγώνα συντάσσομαι.

Δηλώνω παρών και καταθέτω την υποψηφιότητά μου για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

Για να λύσουμε τα μεγάλα προβλήματα του τόπου.

Για να δώσουμε προοπτική στους νέους.

Για να φτιάξουμε μια δίκαιη κοινωνία.

Πάνω απ’ όλα,

για μια Επανενωμένη Πατρίδα.

Μαζί Προχωρούμε».

Πρόλαβε το Εκτελεστικό της Πινδάρου

Η εξαγγελία της υποψηφιότητας Αβέρωφ, μέσω ανάρτησης και όχι μέσω δημοσιογραφικής διάσκεψης, ήρθε σήμερα, προλαβαίνοντας την αυριανή συνεδρία της ηγεσίας του ΔΗΣΥ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, στην οποία θα γινόταν συζήτηση για το Κυπριακό και θέματα της επικαιρότητας, θα έμπαινε στο τραπέζι και το ζήτημα των προεδρικών εκλογών.

Η εξαγγελία της υποψηφιότητας Αβέρωφ δημιουργεί νέα δεδομένα, τα οποία θα κληθεί να εξετάσει η ηγεσία του κόμματος, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η αντίδρασή της.

Έδειχνε εδώ και μέρες την πρόθεσή του

Η εξαγγελία της υποψηφιότητας του Αβέρωφ Νεοφύτου δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία. Είχε προϊδεάσει για τις προθέσεις του με τις δηλώσεις του την περασμένη εβδομάδα, τόσο στην εκπομπή «Αιχμές» στο ΟΜΕΓΑ όσο και με τις αναφορές του στην πρωινή εκπομπή του ΑΛΦΑ.

Όπως αποκάλυψε χθες ο «Φ», το περιβάλλον του Αβέρωφ Νεοφύτου είχε πραγματοποιήσει δημοσκόπηση, στην οποία μετρούσε και το ενδεχόμενο μιας υποψηφιότητας του τέως προέδρου του ΔΗΣΥ ακόμη και απέναντι σε ενδεχόμενη υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου. Αυτό καταδεικνύει ότι είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να κατέλθει ως υποψήφιος ακόμη και εκτός των κομματικών διαδικασιών.