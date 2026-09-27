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Την περασμένη Πέμπτη, στους διαδρόμους και τα πηγαδάκια της Βουλής, η αμηχανία αλλά και η ανησυχία ανάμεσα στους συναγερμικούς βουλευτές ήταν ευδιάκριτες. Στο ευρύτερο συναγερμικό στρατόπεδο επικρατεί ένα μούδιασμα και μια αμηχανία.

Ταυτόχρονα, το κλίμα στην Πινδάρου είναι πλέον εκρηκτικό. Από τη μια, είναι η προειδοποιητική βολή Αβέρωφ Νεοφύτου για υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές, χωρίς να ξεκαθαρίζει πως αυτή θα είναι εντός των κομματικών διαδικασιών. Μια εξέλιξη η οποία, ούτως ή άλλως, είχε αρχίσει σταδιακά να κυκλοφορεί ως σενάριο το τελευταίο διάστημα.

Από την άλλη, είναι η μουρμούρα που πλέον είναι διάχυτη σε μέρος της ηγεσίας για της χειρισμούς της Αννίτας Δημητρίου και της ομάδας των στενών συνεργατών της στο θέμα των προεδρικών εκλογών.

Ο προβληματισμός για το πού οδηγούν οι εξελίξεις, από τη μια, και για τους χειρισμούς της κατάστασης, από την άλλη, είναι πλέον διάχυτος. Η ενότητα, η οποία ήταν και είναι το μεγάλο ζητούμενο, το παρόν αγνοείται στη γαλάζια παράταξη. Η αισιοδοξία και το πανηγυρικό κλίμα που επικρατούσαν από το βράδυ των βουλευτικών εκλογών έχουν πλέον υποχωρήσει και η ατμόσφαιρα, πέριξ και γύρω από την Πινδάρου, έχει αρχίσει, για πολλούς, να μυρίζει μπαρούτι.

Θα είναι ο Αβέρωφ υποψήφιος;

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές. Αυτό που αιωρείται ως ερώτημα είναι με ποιον τρόπο θα εκφράσει αυτό το ενδιαφέρον του.

Ένα ζητούμενο το οποίο πλέον συζητείται ευρέως μετά και τις δηλώσεις του, τόσο στο OMEGA όσο και στον ALPHA, την περασμένη εβδομάδα, με τις οποίες προανήγγειλε υποψηφιότητα, εάν δεν υπάρξουν εξελίξεις στο Κυπριακό, χωρίς να διευκρινίζει εάν θα διεκδικήσει μέσα από τις εσωκομματικές διαδικασίες στον ΔΗΣΥ ή αν θα πρόκειται για μία ανεξάρτητη υποψηφιότητα, για την οποία θα καλεί σε στήριξη της. Ουσιαστικά, αυτές είναι οι δύο επιλογές.

Είναι έτοιμος να κινηθεί εκτός των διαδικασιών του κόμματος και να σταθεί ενδεχομένως και απέναντι από την υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου, ακολουθώντας ουσιαστικά παρόμοια στρατηγική με αυτή που ακολούθησε το 2023 ο Νίκος Χριστοδουλίδης και τον οποίο ο Αβέρωφ Νεοφύτου χαρακτήριζε ως αποστάτη;

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό θα διαφανεί το επόμενο χρονικό διάστημα, εάν και εφόσον ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ αποφασίσει να ανοίξει τα χαρτιά του. Πολλοί, άλλοι ως εκτίμηση και άλλοι ως ελπίδα, εκφράζουν την άποψη πως τελικά ο Αβέρωφ Νεοφύτου «μπλοφάρει», θέλοντας να ασκήσει πίεση της την ηγεσία του κόμματος.

Το δεδομένο, είναι ότι, αφενός, παρουσιάζεται αποφασισμένος για την υποψηφιότητα και, αφετέρου, αρκετά ενοχλημένος με τον τρόπο που μέρος της Πινδάρου χειρίζεται το θέμα των προεδρικών εκλογών, θεωρώντας ότι ξεκάθαρα προωθεί την υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου με τακτικές εξόντωσης της δικής του υποψηφιότητας.

●Πρώτον, με τη διενέργεια δημοσκοπήσεων μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται η δημοφιλία της προέδρου του ΔΗΣΥ και προβάλλεται ως εκλεξιμότητα. Μια τακτική η οποία, από το περιβάλλον του τέως προέδρου του ΔΗΣΥ, θεωρείται αντίστοιχη με εκείνη που ακολούθησε και ο Νίκος Χριστοδουλίδης το 2023 για αποδυνάμωση της προοπτικής της δικής του υποψηφιότητας.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεν γίνεται αναφορά στη μέτρηση ποιοτικών κριτηρίων μιας πιθανής υποψηφιότητας και τα ηγετικά χαρακτηριστικά που μπορεί να διαθέτει ένας ή μία υποψήφιος/α Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στοιχεία στα οποία ο Αβέρωφ θεωρείται ότι υπερτερεί.

Υποδεικνύεται, μάλιστα, πως αναδεικνύονται τα στοιχεία εκείνα που εξυπηρετούν την ίδια την Αννίτα Δημητρίου προσωπικά και όχι τον ΔΗΣΥ και ότι, παράλληλα, μέσα από την τελευταία δημοσκόπηση εδραιώθηκε, αφενός, η αντίληψη ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει ισχυρό έρεισμα στον ΔΗΣΥ και, αφετέρου, ότι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης έχει τη μεγαλύτερη δυναμική.

● Δεύτερον, με τον τρόπο που η Αννίτα Δημητρίου και οι συνεργάτες της προσπαθούν, κατά το περιβάλλον του Αβέρωφ Νεοφύτου, να προωθήσουν την υποψηφιότητά της εντός του κόμματος. Αυτό που ενόχλησε και πυροδότησε, εν μέρει, και της δηλώσεις της προηγούμενης εβδομάδας από τον τέως πρόεδρο είναι η παρουσίαση του ενδιαφέροντος της Αννίτας Δημητρίου για το χρίσμα του υποψήφιου προέδρου ως αποτέλεσμα πιέσεων της ηγεσίας του κόμματος και ως επιλογή ενότητας που πρέπει να επικρατήσει στο συναγερμικό στρατόπεδο.

Από τη σύσκεψη εκείνη βγήκε προς τα έξω ως μήνυμα και η τοποθέτηση της Αννίτας Δημητρίου για τις δύο προϋποθέσεις που έθεσε: αφενός, να μην υπήρχαν οποιεσδήποτε εξελίξεις στο Κυπριακό και, αφετέρου, να πραγματοποιούσε μία ακόμη πρωτοβουλία, προσπαθώντας να επιτύχει τη συναίνεση, προφανώς γύρω από τη δική της υποψηφιότητα, και την αποφυγή εσωκομματικών εκλογών. Αυτό, θα σήμαινε ενδεχομένως ότι οποιαδήποτε άλλη κομματική επιλογή θα παρουσιαζόταν ως υποψηφιότητα υπόσκαψης της ενότητας.

Το παρασκήνιο της σύσκεψης στην Πινδάρου

Η σύσκεψη ηγεσίας της περασμένης Δευτέρας είχε ανακοινωθεί στον απόηχο της δημόσιας αντιπαράθεσης Δίπλαρου – Καρούσου, προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση, αλλά και να γίνει μία ευρύτερη συζήτηση, στην οποία ασφαλώς θα γινόταν αναφορά και στο θέμα των προεδρικών εκλογών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν μία αρκετά καλή και πολιτική συζήτηση, στην οποία παρόντες ήταν, πέραν της προέδρου, του αναπληρωτή προέδρου, των τριών αντιπροέδρων, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, ο επικοινωνιολόγος Πάνος Τσίριδης, ο πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του ΔΗΣΥ Κρις Τριανταφυλλίδης και ο επικεφαλής του Συμβουλίου Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου, Μιχάλης Ιωαννίδης.

Αφού το θέμα Δίπλαρου – Καρούσου έκλεισε, με τους δύο να δηλώνουν ότι πήγαν για δείπνο, τα είπαν και τα βρήκαν, έγινε μία ανάλυση του πολιτικού σκηνικού και της στρατηγικής του κόμματος μέχρι τις προεδρικές εκλογές, χωρίζοντας την πορεία σε δύο σκέλη: στο πρώτο, που αφορά την περίοδο κατά την οποία το κόμμα δεν θα έχει υποψήφιο, και στο δεύτερο, την περίοδο κατά την οποία θα έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες του και θα έχει υποψήφιο.

Αυτό που τονίστηκε είναι ότι, σε όλα τα μεγάλα θέματα, το κόμμα θα πρέπει να εκφράζει τις πολιτικές του θέσεις και να αναδεικνύει, εκεί και όπου υπάρχουν, τις διαφορές του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στο πλαίσιο της συζήτησης έγινε αναφορά και στις προεδρικές εκλογές, όπου υπήρχαν δύο σχολές σκέψης ως προς τον χρόνο κατά τον οποίο το κόμμα πρέπει να έχει υποψήφιο. Η πρώτη, που ήταν και η πλειοψηφούσα, υποστηρίζει ότι η διαδικασία πρέπει να κλείσει μέχρι το τέλος του έτους, και η δεύτερη τοποθετεί χρονικά την ολοκλήρωσή της την άνοιξη του 2027.

Μέρος της ηγεσίας εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει η Αννίτα Δημητρίου να ξεκαθαρίσει εάν θα δηλώσει ενδιαφέρον για να διεκδικήσει το χρίσμα. Η πρόεδρος ήταν θετική. Η υπόλοιπη ηγεσία δεν πήρε θέση επί του θέματος και γι’ αυτό υπήρξαν και αντιδράσεις για τον τρόπο που το θέμα βγήκε προς τα έξω λίγη ώρα μετά τη σύσκεψη.

Αυτό που σημείωναν άτομα της ηγεσίας είναι πως οφείλουν όλοι να διαφυλάξουν θεσμικά τη διαδικασία του κόμματος για την επιλογή υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές και θεωρούν αδιανόητη τη σκοπιμότητα με την οποία έγινε η διαρροή περί πιέσεων προς την πρόεδρο από μέρους της ηγεσίας.

Σημειώνουν, μάλιστα, πως και στην προηγούμενη σύσκεψη ηγεσίας, που έγινε τον περασμένο Ιούλιο, είχε δει το φως της δημοσιότητας το αποτέλεσμα της εσωκομματικής δημοσκόπησης, προκαλώντας αντιδράσεις, ενώ την περασμένη Δευτέρα βγήκε το μήνυμα της υποψηφιότητας της Αννίτας ως αποτέλεσμα πιέσεων της ηγεσίας, φέρνοντάς τους προ τετελεσμένων γεγονότων και σε δύσκολη θέση.

Η ενόχληση Αβέρωφ

Στο τελευταίο στάδιο των βουλευτικών εκλογών στάθηκε δίπλα στην ηγεσία του κόμματος, θέλοντας να στείλει το μήνυμα πως είναι παρών στη μάχη. Βρέθηκε στο πλευρό της Αννίτας Δημητρίου, «σπρώχνοντάς» την ξανά στην Προεδρία της Βουλής, μέσω της στήριξης που της έδωσε, με παρέμβαση του ιδίου, η Άμεση Δημοκρατία.

Προφανώς, όλα αυτά τα έκανε διότι ήταν λογικό να θέλει να πάει αρκετά καλά το κόμμα στις εκλογές, ώστε να «κοπεί» και η σεναριολογία περί συνεργασίας με την Κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, όμως, ήλπιζε προφανώς ότι, με την επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής, δεν θα ήθελε, στην παρούσα φάση, να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές.

Λέγεται πως αυτό το μήνυμα άφηνε και η ίδια να διαρρέει, όχι μόνο προς τον Αβέρωφ Νεοφύτου, αλλά προεκλογικά και προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη, λέγοντας πως η Προεδρία της Δημοκρατίας δεν είναι προτεραιότητά της αυτή την περίοδο. Ο ένας το εισέπραττε ως μήνυμα για τις προεδρικές εκλογές και ο δεύτερος ως πιθανότητα συνεργασίας με την Κυβέρνηση.

Στην πορεία, τα δεδομένα άλλαξαν και το ζητούμενο πλέον είναι κατά πόσο μπορεί ο ΔΗΣΥ, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, να βαδίσει προς τις προεδρικές εκλογές ενωμένος και ποιος θα είναι αυτός που θα φορτωθεί μια ενδεχόμενη νέα ήττα στις προεδρικές εκλογές, η οποία ασφαλώς θα σηματοδοτήσει και ντόμινο εξελίξεων στο εσωτερικό του κόμματος.