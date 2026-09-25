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Τη θέση ότι το Κυπριακό παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για τον Δημοκρατικό Συναγερμό και ότι η παράταξη είναι έτοιμη να συμβάλει στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, εξέφρασε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, μιλώντας στο Επαρχιακό Συμβούλιο Κερύνειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόματος, η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει προσηλωμένος στη διατήρηση της προοπτικής επίλυσης του Κυπριακού, σημειώνοντας ότι «δεν θα συμβιβαστούμε με μισή πατρίδα».

Παράλληλα, τόνισε ότι το Κυπριακό «δεν προσφέρεται για μικροκομματικές σκοπιμότητες και πατριωτικούς πλειοδοτισμούς», ενώ σημείωσε ότι ο ΔΗΣΥ παρακολουθεί τα όσα διαμείβονται στη Νέα Υόρκη και αναμένει την ολοκλήρωση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματά τους.

Αναφερόμενη ειδικότερα στους Κερυνειώτες, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ έκανε λόγο για τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής, της κατοχής και του ξεριζωμού, θέτοντας παράλληλα ως προτεραιότητα τη διαμόρφωση μιας δικαιότερης προσφυγικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να αναλαμβάνει νομοθετικές πρωτοβουλίες και να καταθέτει συγκεκριμένες εισηγήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόταση για δημιουργία Ταμείου Απώλειας Χρήσης Κατεχόμενων Περιουσιών.

«Δεν θα κάνουμε πίσω. Δεν θα τα παρατήσουμε μέχρι να περάσει στη Βουλή η πρότασή μας για το Ταμείο Απώλειας Χρήσης Κατεχόμενων Περιουσιών», είπε η κ. Δημητρίου, σημειώνοντας ότι το προτεινόμενο Ταμείο θα καλύπτει όλους τους ιδιοκτήτες κατεχόμενων περιουσιών.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ακόμη ότι η παράταξη δεν επιθυμεί απλώς να παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά να συμβάλλει στη διαμόρφωσή τους, αναφερόμενη στις θέσεις του κόμματος για μεταρρυθμίσεις, την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου, την ενίσχυση των διεθνών σχέσεων, την Άμυνα και Ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη και το κοινωνικό κράτος.

Όπως ανέφερε, ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις πολιτικές και τις αρχές του απέναντι στον λαϊκισμό και τις «απλοϊκές λύσεις», υποστηρίζοντας ότι η Κύπρος χρειάζεται αξιοπιστία, σοβαρότητα, στρατηγική και εθνική ομοψυχία.

Κλείνοντας, η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε στη συνεχή επαφή του ΔΗΣΥ με τη βάση, λέγοντας ότι στόχος είναι η ενημέρωση, ο διάλογος και η καταγραφή των προβληματισμών και των εισηγήσεων των μελών της παράταξης.

ΚΥΠΕ