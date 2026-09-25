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Ακριβότερα κατά 5% ήταν τα αεροπορικά εισιτήρια στην Κύπρο τον Αύγουστο του 2026, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,4%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat.

Αύξηση καταγράφηκε και στις τιμές των οργανωμένων διακοπών στην Κύπρο, κατά 3,7%. Σε επίπεδο ΕΕ, η αντίστοιχη άνοδος διαμορφώθηκε στο 3,2%, όσο και ο γενικός πληθωρισμός.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις και μειώσεις στα αεροπορικά

Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, με 16,3%, ενώ ακολούθησε η Ιρλανδία με 14,4%.

Στον αντίποδα, οι τιμές υποχώρησαν σε δέκα κράτη μέλη. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στη Σλοβακία, κατά 61,2%. Στις υπόλοιπες χώρες που κατέγραψαν πτώση, τα ποσοστά κυμάνθηκαν από 15,8% στην Ισπανία έως 0,9% στη Λιθουανία.

Πού αυξήθηκε περισσότερο το κόστος των οργανωμένων διακοπών

Στις οργανωμένες διακοπές, τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση παρουσίασε το Βέλγιο, με 16,2%. Ακολούθησαν η Πορτογαλία με 14,3%, η Σουηδία με 12,8%, η Λιθουανία με 12,3% και η Ρουμανία με 11,9%.

Μειώσεις στις τιμές των οργανωμένων διακοπών καταγράφηκαν σε τέσσερα κράτη μέλη. Η Εσθονία παρουσίασε τη μεγαλύτερη υποχώρηση, κατά 21,1%, ενώ ακολούθησαν η Ισπανία με 5,2%, η Ιταλία με 4,8% και η Ιρλανδία με 0,4%.

Έντονες διακυμάνσεις από τις αρχές του 2025

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι τιμές των αεροπορικών μεταφορών επιβατών και των οργανωμένων διακοπών στην ΕΕ παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις από τον Ιανουάριο του 2025, με μεγαλύτερη μεταβλητότητα στα αεροπορικά εισιτήρια.

Τον Απρίλιο του 2025, οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων αυξήθηκαν κατά 13,7% σε ετήσια βάση, ενώ τον επόμενο μήνα υποχώρησαν κατά 3,2%.

Οι εναλλαγές συνεχίστηκαν το 2026. Τον Ιανουάριο καταγράφηκε ετήσια μείωση 2,9% και τον Απρίλιο πτώση 4,7%, πριν οι τιμές σημειώσουν αύξηση 8,1% τον Μάιο.

Στις οργανωμένες διακοπές, οι ετήσιες αυξήσεις έφθασαν το 8,3% τον Ιανουάριο και το 8% τον Φεβρουάριο του 2025. Τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς η άνοδος διαμορφώθηκε στο 7,7%, ενώ από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο οι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής πλησίασαν περισσότερο τον γενικό πληθωρισμό.

Τον Απρίλιο του 2026, οι τιμές των οργανωμένων διακοπών μειώθηκαν κατά 0,5% σε ετήσια βάση, προτού επανέλθουν σε ανοδική πορεία τους επόμενους μήνες και καταγράψουν αύξηση 3,2% τον Αύγουστο.

Πηγή: ΚΥΠΕ