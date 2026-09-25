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Καθαρή αύξηση €171,5 εκατ. στις καταθέσεις και €114,6 εκατ. στα δάνεια καταγράφηκε στην Κύπρο τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ). Το συνολικό υπόλοιπο των καταθέσεων έφθασε τα €59,3 δισ. και των δανείων τα €28,5 δισ.

Οι καταθέσεις συνέχισαν να αυξάνονται, αν και η καθαρή μηνιαία αύξησή τους ήταν μικρότερη από τα €562,3 εκατ. του Ιουλίου. Αντίθετα, τα δάνεια επέστρεψαν σε θετική καθαρή μεταβολή, μετά τη μείωση κατά €68,7 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Στο 6,5% ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των καταθέσεων

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των συνολικών καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 6,5%, από 6,2% τον Ιούλιο.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου αυξήθηκαν κατά €175,3 εκατ. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ενισχύθηκαν κατά €60,2 εκατ., ενώ εκείνες των υπόλοιπων εγχώριων τομέων αυξήθηκαν συνολικά κατά €117 εκατ.

Στον αντίποδα, οι καταθέσεις των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά €1,9 εκατ.

Στο 11,8% η ετήσια αύξηση των δανείων

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των συνολικών δανείων επιταχύνθηκε στο 11,8%, έναντι 11,1% τον Ιούλιο.

Τα δάνεια προς κατοίκους Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €36,5 εκατ. Από αυτά, τα δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά €12,6 εκατ. και προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατά €32,4 εκατ.

Αντίθετα, τα δάνεια προς τους υπόλοιπους εγχώριους τομείς κατέγραψαν συνολική μείωση €8,5 εκατ.