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Το δήλωσε, το πιστεύει και παρουσιάζεται αποφασισμένος για τη μάχη των προεδρικών εκλογών. Αυτό από μόνο του, βέβαια, δεν αποτελεί είδηση για τον Αβέρωφ Νεοφύτου, το ενδιαφέρον του οποίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας ήταν κοινό μυστικό. Εκείνο που τάραξε τα νερά και έφερε ένα μούδιασμα στην Πινδάρου είναι η δήλωση του τέως προέδρου του κόμματος, με την οποία αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο μιας δικής του ανεξάρτητης υποψηφιότητας, χωρίς να αποτελεί προϋπόθεση η συμμετοχή στην εσωκομματική διαδικασία.

Με απλά λόγια, ο Αβέρωφ Νεοφύτου παρουσιάζεται αποφασισμένος να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, χωρίς να διευκρινίζει ότι αυτό θα γίνει μέσω της διεκδίκησης του χρίσματος στις εσωκομματικές διαδικασίες του ΔΗΣΥ.

Σε συνέχεια των όσων είπε το απόγευμα της Τετάρτης στο ΟΜΕΓΑ, ο Αβέρωφ Νεοφύτου επανέλαβε και χθες στον ΑΛΦΑ ότι θα είναι υποψήφιος, χωρίς να ξεκαθαρίζει εάν αυτό θα γίνει μέσω της εσωκομματικής διαδικασίας στον ΔΗΣΥ ή εάν η απόφασή του είναι ανεξάρτητη από τις κομματικές αποφάσεις.

«Εάν θα μείνει το παράθυρο κλειστό για την ελπίδα του Κυπριακού, εγώ θα είμαι υποψήφιος», είπε.

Τι σημαίνει αυτό; Στην πράξη, πρόκειται για ένα σενάριο με το οποίο ουσιαστικά καταρρέει το στρατηγικό πλάνο της Πινδάρου και, πιο συγκεκριμένα, του στενού περιβάλλοντος της προέδρου για τη δική της υποψηφιότητα, την οποία ήθελαν να βγει προς τα έξω ως μια πρόταση ενότητας που έρχεται κατόπιν παρότρυνσης και πίεσης ηγετικών στελεχών.

Μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου δημιουργεί ουσιαστικά εντελώς νέα δεδομένα για ολόκληρο το προεκλογικό σκηνικό και ιδιαίτερα για τον Συναγερμό.

Ταυτόχρονα, όμως, φαίνεται ότι η ηγεσία του κόμματος θα ήθελε να αποφύγει τις εσωκομματικές κάλπες. Η ίδια η Αννίτα Δημητρίου, όπως προέκυψε από τη σύσκεψη της ηγεσίας την περασμένη Δευτέρα, είπε πως θα ήθελε να προχωρήσει σε έναν ακόμη κύκλο επαφών, ώστε να προκύψει μια συναινετική επιλογή. Ποια θα είναι αυτή; Προφανώς δεν θα εννοεί τη στήριξη κάποιου άλλου πέραν της δικής της υποψηφιότητας.

Αυτό, όμως, είναι που φαίνεται να προκάλεσε την αντίδραση και να επίσπευσε τις εξελίξεις σε σχέση με τις ανακοινώσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου. Ο οποίος, το μεσημέρι της Τετάρτης, πριν από τη δήλωσή του το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο ΟΜΕΓΑ ότι, εάν δεν υπάρξουν εξελίξεις στο Κυπριακό, θα είναι υποψήφιος, γευμάτισε με τον Γιώργο Παμπορίδη σε γνωστό εστιατόριο επί της οδού Πινδάρου.

«Ποιος τορπίλισε την ενότητα;»

Κομματικοί κύκλοι σημείωσαν πως η κατάσταση στον ΔΗΣΥ είναι έκρυθμη και ότι γι’ αυτό η ευθύνη βαραίνει, ως επί το πλείστον, την ίδια την πρόεδρο και τη στενή ομάδα συνεργατών της, για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν το θέμα των προεδρικών εκλογών.

Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, το κλίμα μετά τις βουλευτικές εκλογές ήταν ιδιαίτερα θετικό και ενθαρρυντικό χάρη στο αποτέλεσμα της κάλπης. «Για αυτό το αποτέλεσμα δούλεψαν όλοι. Όλες οι τάσεις του Συναγερμού. Αννιτικοί, χριστοδουλιδικοί, αβερωφικοί, αναστασιαδικοί, παμποριδικοί και όλοι οι αγνοί συναγερμικοί. Και κατάφερε η ηγεσία του κόμματος να διαλύσει αυτό το κλίμα», ανέφερε χαρακτηριστικά στέλεχος του κόμματος, υποδεικνύοντας πως δύο γεγονότα συνέτειναν στη δημιουργία έντασης.

● Πρώτον: Η διαρροή μιας δημοσκόπησης η οποία, στο τέλος της ημέρας, εξυπηρετούσε μόνο την ίδια και όχι την παράταξη. «Από την μια, η συγκεκριμένη δημοσκόπηση, εδραίωσε και ανέδειξε στην αντίληψη των συναγερμικών και της κοινωνίας ευρύτερα το ισχυρό έρεισμα του Νίκου Χριστοδουλίδη στον ΔΗΣΥ. Από την άλλη, κατέστησε τον Μαυρογιάννη πρώτο φαβορί, αφού τον παρουσίαζε να περνά πρώτος και με άνεση στον δεύτερο γύρο. Από τότε ο Μαυρογιάννης δεν χάνει κανάλι για να δηλώνει ότι θα ανακοινώσει ακόμη και πριν από την απόφαση του ΑΚΕΛ», σημείωσε.

● Δεύτερον: Η προσπάθεια να παρουσιαστεί η υποψηφιότητά της ως αποτέλεσμα πιέσεων από την ηγεσία. Όπως σημειώνουν κύκλοι της ηγεσίας, η παρότρυνση προς την Αννίτα Δημητρίου να ανακοινώσει την πρόθεσή της να διεκδικήσει το χρίσμα για την Προεδρία της Δημοκρατίας δεν προήλθε από την πλειοψηφία, αλλά από ορισμένα άτομα. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, το να βγαίνει προς τα έξω μια εικόνα πως ολόκληρη η ηγεσία «σπρώχνει» την πρόεδρο του κόμματος να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές σημαίνει ότι χάνεται και ο θεσμικός ρόλος που πρέπει να επιδεικνύει μια ηγεσία, η οποία οφείλει να διαφυλάξει τις εσωκομματικές διαδικασίες.

Μια κρυφή ανησυχία

Οι πρώτες αντιδράσεις από την Πινδάρου δείχνουν ότι υπάρχει ανησυχία γύρω από τις δηλώσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου και τις προθέσεις του. Μέσα από τα λεγόμενα στελεχών και βουλευτών του κόμματος διαφαίνεται μια προσπάθεια αποτροπής του τέως προέδρου από μια εξαγγελία υποψηφιότητας εκτός των διαδικασιών του κόμματος. Είναι προφανές ότι θα επιχειρηθεί η ταύτιση μιας τέτοιας κίνησης με την υποψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη το 2023.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος, Ευθύμιος Δίπλαρος, σε δηλώσεις του χθες στο ΣΙΓΜΑ, ανέφερε πως ίσως η ηγεσία του ΔΗΣΥ να μην ήταν ενήμερη για τις προθέσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, μιλώντας στον ΑΛΦΑ, ανέφερε χαρακτηριστικά πως δεν θα μπορούσε να διανοηθεί κάτι άλλο πέραν της διεκδίκησης του χρίσματος του υποψηφίου μέσα από τις κομματικές διαδικασίες, προσθέτοντας ότι το κόμμα είναι ανοικτό και όλοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα.

Ερωτηθείς αν θα τους ανησυχούσε ή θα τους προκαλούσε άγχος το ενδεχόμενο ο Αβέρωφ Νεοφύτου να προχωρούσε σε υποψηφιότητα εκτός του ΔΗΣΥ, ο κ. Κουλλά απάντησε: «Πάρα πολύ, στον μέγιστο βαθμό».

Ενδεικτική ήταν και η τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΔΗΣΥ, Δημήτρη Δημητρίου, στο ραδιόφωνο του «Πολίτη».

«Μακάρι να μην είναι όλα μαύρα και άραχνα και να μην εξαγγείλει ο κ. Νεοφύτου την υποψηφιότητά του τη Δευτέρα. Μακάρι να έχουμε εξελίξεις και ας καθυστερήσουν οι εξαγγελίες», σημείωσε.

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