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Οι οικονομικές σχέσεις Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ξανά στο προσκήνιο με τον ΟΚΥπΥ, να αφήνει, για άλλη μια φορά αιχμές, για τον τρόπο με τον οποίο ο ΟΑΥ αποζημιώνει τον δημόσιο τομέα της υγείας.

Οι μπηχτές από πλευράς ΟΚΥπΥ, ήταν συνεχόμενες καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας με τον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού αλλά και τον διευθυντή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας να δηλώνουν ότι ο ΟΑΥ αδικεί τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι δομές του δημοσίου με τις αποζημιώσεις που καταβάλλει για αυτές.

Ο διευθυντής πρωτοβάθμιας φροντίδας του ΟΚΥπΥ, Κωνσταντίνος Χατζηγιάννης, ανέφερε ότι τα κέντρα υγείας του Οργανισμού διαθέτουν ήδη τη δυνατότητα συνεργασίας γιατρών σε ομάδες, στην οποία δίνεται έμφαση και στην έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι το σημερινό μοντέλο αμοιβής, με αναλογία 80% προς 20% (80% στη βάση των δικαιούχων που έχουν εγγεγραμμένους στον κατάλογο τους οι γιατροί και 20% στη βάση ποιοτικών κριτηρίων και δεικτών απόδοσης), αδικεί τον ΟΚΥπΥ, καθώς, κατά την άποψή του, δίνει μεγαλύτερο βάρος στην ποσότητα παρά στην ποιότητα.

Έθεσε επίσης το θέμα των προγραμμάτων πρόληψης, αναφέροντας ως παράδειγμα τη συμβουλευτική για τον διαβήτη, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αποζημιώνεται από το υφιστάμενο σύστημα. Όπως είπε, στα ιατρικά κέντρα παρέχονται και υπηρεσίες από εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, με το σχετικό κόστος να επιβαρύνει τον ΟΚΥπΥ.

Αιχμές για την αντιμετώπιση των εξειδικευμένων μονάδων άφησε και ο εκτελεστικός διευθυντής του ΟΚΥπΥ, Κύπρος Σταυρίδης. Υποστήριξε ότι ο ΟΑΥ υποβαθμίζει τον ρόλο τους, παρά την οργάνωση εξειδικευμένων κλινικών στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Πιο νωρίς στη συζήτηση ο εκτελεστικός διευθυντής του ΟΚΥπΥ είχε παρέμβει και όταν κατά την τοποθέτηση του για ζητήματα που αφορούν τους προσωπικούς γιατρούς ο εκπρόσωπος του ΟΑΥ Πέτρος Νεοφύτου αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις, εξηγώντας ότι ο ΟΑΥ είναι ασφαλιστικός Οργανισμός και λειτουργεί στη βάση συγκεκριμένου προϋπολογισμού.

«Επειδή τον ονομάσαμε Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, δεν πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του ως ασφαλιστικό οργανισμό που διαχειρίζεται έναν προϋπολογισμό», είπε ο Κύπρος Σταυρίδης υποδεικνύοντας στον εκπρόσωπο του ΟΑΥ ότι «ρόλος του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας είναι και η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών του ΓεΣΥ».

Από πλευράς ΟΑΥ, ο Πέτρος Νεοφύτου, τόνισε ότι Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, «αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των δημόσιων νοσηλευτηρίων».

«Βρισκόμαστε σε συνεχή διαβούλευση με τον ΟΚΥπΥ για αυτά τα ζητήματα», υπέδειξε.

Νοσοκομείο Λεμεσού: Καταγγελίες εργαζομένων και οι υποδείξεις Παμπορίδη για τους νοσηλευτές

Από την παρέμβαση/μπηχτή Γιώργου Παμπορίδη στις συντεχνίες των νοσηλευτών σημαδεύτηκε η συζήτηση των προβλημάτων που καταγράφονται στο γενικό νοσοκομείο Λεμεσού με τον πρώην υπουργό Υγείας να σχολιάζει τις τοποθετήσεις περί υποστελέχωσης και διεκπεραίωσης μη νοσηλευτικών καθηκόντων από προσοντούχους νοσηλευτές, διερωτώμενος «γιατί ποτέ δεν εντάχθηκαν στα νοσηλευτήρια οι φροντιστές υγείας».

Συγκεκριμένα και κατά την τοποθέτηση του επί των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν το νοσηλευτήριο της Λεμεσού, εκπρόσωποι των συντεχνιών, ανέφεραν, υπό μορφή διαμαρτυρίας ότι «οι νοσηλευτές αναλαμβάνουν καθήκοντα άλλων εργαζομένων, ακόμη και κλητήρων».

Στην θέση αυτή αντέδρασε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Παμπορίδης, ρωτώντας απευθυνόμενος στους συνδικαλιστές: «Πείτε μας και ποιος ευθύνεται για το γεγονός ότι δεν έχουν μπει στα νοσοκομεία οι φροντιστές υγείας προκειμένου να μην ασκούν οι νοσηλευτές μη νοσηλευτικά καθήκοντα. Όταν υπογράψαμε τη συμφωνία (συμφωνία μεταξύ Κυβέρνησης και συντεχνιών όταν ο ίδιος ήταν υπουργός Υγείας), προβλεπόταν η ένταξη φροντιστών υγείας στους θαλάμους. Ουδέποτε εφαρμόστηκε όπως θα έπρεπε η συγκεκριμένη συμφωνία».

Οι εκπρόσωποι των συντεχνιών ζήτησαν τον λόγο προκειμένου να απαντήσουν ωστόσο δεν τους δόθηκε αφού η συνεδρίαση βρισκόταν ήδη στο τέλος της.

Επί της ουσίας των ζητημάτων που βρίσκονταν υπό συζήτηση από την κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας, η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών, ζήτησε ενίσχυση του νοσηλευτικού προσωπικού με τον εκπρόσωπο της να δηλώνει ότι «είμαι 20 χρόνια στο νοσοκομείο Λεμεσού, η συντεχνία έχει θέσει επανειλημμένα τα προβλήματα χωρίς όμως να λάβει απαντήσεις».

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος συνέδεσε επίσης μεγάλο μέρος των δυσκολιών με την υποστελέχωση.

Η ΠΑΣΥΔΥ τόνισε την ανάγκη στήριξης του νοσοκομείου, λόγω των δύσκολων περιστατικών που διαχειρίζεται ενώ από πλευράς ΠΑΣΥΚΙ έγινε αναφορά στη δυσκολία εξεύρεσης κλινών, στη λειτουργία του μαγνητικού τομογράφου, στην πρόσβαση σε ακτινοθεραπεία και σε εκκρεμότητες συντήρησης.

Από πλευράς οργανωμένων ασθενών, ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, επεσήμανε ότι το ωράριο, η καθαριότητα και οι συνθήκες φιλοξενίας επηρεάζουν την επιλογή νοσηλευτηρίου, θέτοντας παράλληλα σοβαρά ζητήματα γραφειοκρατίας.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΟΚΥπΥ, Κύπρος Σταυρίδης, δήλωσε ότι η στελέχωση βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο, αναγνωρίζοντας περιθώρια βελτίωσης. Ανέφερε επενδύσεις €27 εκατ. και προανήγγειλε την παράδοση της μονάδας εντατικής θεραπείας και της μονάδας αιμοκάθαρσης τους επόμενους μήνες. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης παρεμβάσεις στο ΤΑΕΠ, ενίσχυση παιδιατρικών υπηρεσιών, νέος εξοπλισμός και ανάπτυξη εξειδικευμένων τμημάτων.