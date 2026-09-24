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Στη Βουλή μεταφέρθηκε σήμερα η απόρριψη της υποψηφιότητας του προέδρου της ΠΑΣΥΚΙ Σωτήρη Κούμα για τη θέση του επιστημονικού διευθυντή της Περιφέρειας Λεμεσού- Πάφου, του ΟΚΥπΥ.

Το ΑΚΕΛ, έκανε λόγο για «πολιτικές σκοπιμότητες», στήνοντας στον τοίχο τους εκπροσώπους του Οργανισμού που συμμετείχαν στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας.

Βουλευτές του κόμματος ζήτησαν από τον εκτελεστικό διευθυντή του ΟΚΥπΥ Κύπρο Σταυρίδη να απαντήσει στο κατά πόσο, «κατά τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων επιστημονικών διευθυντών στις Περιφέρειες του ΟΚΥπΥ, υποψήφιος ρωτήθηκε κατά τη συνέντευξη του, εάν είναι μέλος της κεντρικής επιτροπής του ΑΚΕΛ».

Σε άλλη περίπτωση όπως είπαν, «γυναίκα υποψήφια ρωτήθηκε, εάν θεωρεί ότι θα τα βγάλει πέρα σε περίπτωση που υπάρχει έντονη διαμάχη μεταξύ δύο ανδρών γιατρών», με την βουλευτή του ΑΚΕΛ Μαρίνα Νικολάου να σχολιάζει παράλληλα πως «θέλω να ξέρω αν θα ρωτούσαν ένα άνδρα υποψήφιο εάν θα τα βγάλει πέρα όταν υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ δύο γυναικών γιατρών».

«Επειδή το θέμα το θεωρούμε πολύ σοβαρό θέλουμε να ξέρουμε με ποια κριτήρια απορρίφθηκε η υποψηφιότητα του Σωτήρη Κούμα για τη Λεμεσό τη στιγμή που ήταν ο μοναδικός υποψηφίος», είπε ο βουλευτής του κόμματος Κώνσταντίνος Κωνσταντίνου προσθέτοντας: «Θέλουμε απαντήσεις για ο αν αξιολογήθηκε για τη συνδικαλιστική του ιδιότητα, για τον χρόνο που έχει στη διάθεση του αφού είναι συνδικαλιστής και για το εάν λήφθηκαν υπόψη οι δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Κουμά για το μοντέλο λειτουργίας του ΟΚΥπΥ. Εάν αυτά ισχύουν, θέλουμε να μάθουμε σε ποια βάση στηρίχθηκαν και πως συνδέονται με τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης».

Παρά το έντονο των τοποθετήσεων των βουλευτών του ΑΚΕΛ, ο Κύπρος Σταυρίδης, δεν τοποθετήθηκε επί της ουσίας αλλά παρέπεμψε στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού: «Η απόφαση λήφθηκε μέσα από τον νόμο του Οργανισμού. Υπάρχουν κάποια θέματα διοικητικού συμβουλίου. Δεν έχω εξουσιοδότηση να δώσω στην Επιτροπή, (Υγείας), απαντήσεις. Όμως έχουν δοθεί απαντήσεις γραπτώς και όποιος πρέπει να τις πάρει θα τις πάρει. Δεν είναι έλλειψη σεβασμού, αλλά δεν είμαι εξουσιοδοτημένος από το δ.σ».

Στο μεταξύ ανακοίνωση εξέδωσε το πρωί και η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών η οποία ζητούσε επίσημα και δημόσια εξηγήσεις από τον ΟΚΥπΥ.

«Το άρθρο 30 του ιδρυτικού νόμου περιλαμβάνει τον επιστημονικό διευθυντή στη διευθυντική ομάδα των δημόσιων νοσηλευτηρίων, στην οποία αναθέτει και εκτελεστική ευθύνη για τη διοίκηση και λειτουργία τους. Εάν ο ΟΚΥπΥ θεωρεί ότι η θέση που προκήρυξε είναι κάτι διαφορετικό, οφείλει να εξηγήσει επίσημα ποια είναι η νομική της βάση και ποια η σχέση της με τη νομοθετικά προβλεπόμενη Διευθυντική Ομάδα».

Ένα τέτοιο θεσμικό ζήτημα, ανέφερε η ΠΑΣΥΚΙ, «δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακές διατυπώσεις, αλλά απαιτεί σαφή διοικητική θέση και τεκμηριωμένη αιτιολογία».

«Η ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι. καλεί το διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥπΥ να δημοσιοποιήσει τη θεσμική βάση της θέσης, τα κριτήρια που εφάρμοσε και την αιτιολογημένη διοικητική βάση της απόφασής του για επαναπροκήρυξη».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ έχει ήδη δηλώσει δημόσια την πρόθεση του να κινηθεί νομικά κατά του Οργανισμού.