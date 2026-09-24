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Μουσείο της Αστυνομίας και χώροι πολιτισμού για την καλλιτεχνική κοινότητα σχεδιάζεται να στεγαστούν στο ιστορικό κτήριο του πρώην Αστυνομικού Σταθμού Πύλης Πάφου, ανοίγοντας τον δρόμο για την επανάχρησή του ως ενός ενιαίου επισκέψιμου χώρου στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας.

Η απόφαση για την αξιοποίηση του κτηρίου συζητήθηκε σε σύσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστα Φυτιρή και της Υφυπουργού Πολιτισμού Κλέας Παπαέλληνα, με τη συμμετοχή στελεχών του Υφυπουργείου Πολιτισμού, του Τμήματος Αρχαιοτήτων και της Αστυνομίας.

Με βάση τον σχεδιασμό που συζητήθηκε, μέρος του κτηρίου θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταστέγαση του Μουσείου της Αστυνομίας, ενώ το υπόλοιπο θα αξιοποιηθεί από το Τμήμα Αρχαιοτήτων για τη δημιουργία σειράς χώρων πολιτισμού που θα απευθύνονται στην καλλιτεχνική κοινότητα.

Η πρόταση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της ίδιας της θέσης του κτηρίου. Ο Αστυνομικός Σταθμός βρίσκεται ακριβώς πάνω από την αρχική Πύλη Πάφου, μία από τις τρεις εισόδους των ενετικών τειχών της Λευκωσίας. Η πύλη πήρε το όνομά της από τον δρόμο που οδηγούσε νοτιοδυτικά προς την Πάφο και είναι γνωστή και ως Πύλη του San Domenico.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πύλης Πάφου αποτελεί μέρος της νεότερης ιστορίας της περιοχής. Η Αστυνομία στεγαζόταν εκεί ήδη από την περίοδο της Αγγλοκρατίας, ενώ μετά την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960 το κτήριο συνέχισε να λειτουργεί ως αστυνομικός σταθμός.

Η λειτουργία του σταθμού τερματίστηκε αργότερα, ενώ το 2016 το κτήριο είχε εγκαταλειφθεί προσωρινά για εργασίες αναπαλαίωσης και ανακαίνισης. Τότε είχε ανακοινωθεί η μεταφορά των υπηρεσιών που στεγάζονταν εκεί στον σταθμό Λυκαβηττού.

Η νέα πρόταση επαναφέρει τώρα το κτήριο στο προσκήνιο, όχι ως αστυνομική εγκατάσταση αλλά ως πολιτιστικό και επισκέψιμο σημείο της παλιάς Λευκωσίας.

Σημαντικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι η μεταφορά εκεί του Μουσείου της Αστυνομίας, το οποίο σήμερα στεγάζεται σε χώρο στο Αρχηγείο της Αστυνομίας. Το μουσείο ιδρύθηκε το 1933, αρχικά ως Εγκληματολογικό Μουσείο και η συλλογή του περιλαμβάνει αντικείμενα που καταγράφουν την ιστορία της Αστυνομίας στην Κύπρο, μεταξύ άλλων στολές, εξοπλισμό, οχήματα, φωτογραφίες και έγγραφα.

Η μεταστέγαση στην Πύλη Πάφου θα φέρει έτσι το Μουσείο της Αστυνομίας σε έναν χώρο με άμεση ιστορική σύνδεση με την ίδια την υπηρεσία, αλλά και σε σημείο της παλιάς Λευκωσίας που είναι ήδη ενταγμένο στο δίκτυο των ιστορικών μνημείων της πόλης.

Χώροι για την καλλιτεχνική κοινότητα

Το δεύτερο σκέλος της πρότασης αφορά τη δημιουργία χώρων πολιτισμού για την καλλιτεχνική κοινότητα. Η ανακοίνωση δεν προσδιορίζει ακόμη τις χρήσεις ή το ακριβές είδος των χώρων, ούτε την έκταση που θα καταλάβει κάθε λειτουργία.

Αυτό αναμένεται να καθοριστεί μέσα από τη συνεργασία του Τμήματος Αρχαιοτήτων και της Αστυνομίας, τα οποία θα προχωρήσουν στον καθορισμό των χώρων και των αναγκαίων εργασιών αποκατάστασης και διαμόρφωσης.

Η στόχευση είναι η κοινή αξιοποίηση να οδηγήσει στη συστέγαση δύο διαφορετικών χρήσεων, αλλά και στη δημιουργία ενός ενιαίου επισκέψιμου χώρου, ο οποίος θα αναδεικνύει τόσο την ιστορία της Αστυνομίας και τη μακρόχρονη παρουσία της στην Πύλη Πάφου όσο και την ιστορία της ίδιας της Πύλης και των Ενετικών Τειχών.

Με αυτόν τον τρόπο, ένα κτήριο που συνδέθηκε για δεκαετίες με τη λειτουργία της Αστυνομίας μπορεί να αποκτήσει νέα δημόσια και πολιτιστική λειτουργία, ενταγμένη στο ιστορικό περιβάλλον της παλιάς Λευκωσίας.

Προς το παρόν, δεν έχει δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη ή την ολοκλήρωση των εργασιών. Στην επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο, αναφέρεται ότι Τμήμα Αρχαιοτήτων και Αστυνομία θα συνεργαστούν για τις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης και διαμόρφωσης, με στόχο το ιστορικό κτήριο να αξιοποιηθεί και να αποδοθεί στο κοινό.