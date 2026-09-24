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Διάταγμα αποκλεισμού από τους αθλητικούς χώρους, εξέδωσε στις 08/09/2026 το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, σε άντρα ηλικίας 25 ετών, κατά την καταχώρηση ενώπιον του Δικαστηρίου, για άμεση εκδίκαση, υπόθεσης που αφορά στα αδικήματα της επίθεσης και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης, επίθεσης σε όργανο τήρησης της τάξης κατά την κανονική εκτέλεση του καθήκοντος, τη ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων κατά τη διεξαγωγή αγώνα σε αθλητικό χώρο και επίθεση κατά τη διεξαγωγή αγώνα, στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου Γ.Σ.Π., κατά τον αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ των ομάδων ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ, στις 06 Σεπτεμβρίου 2026.

Με την καταχώρηση για εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά στον Νόμο για την πρόληψη και καταστολή της βίας στους αθλητικούς χώρους, το Επαρχιακό Δικαστήριο διέταξε όπως ο 25χρονος κατηγορούμενος αφεθεί ελεύθερος, με όρους που εξασφαλίζουν την παρουσία του στην επόμενη δικάσιμο. Παράλληλα, μετά από αίτημα της Αστυνομίας, το Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα αποκλεισμού του 25χρονου από τους αθλητικούς χώρους, μέχρι την ολοκλήρωση της εκδίκασης της υπόθεσης.