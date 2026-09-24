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Ετήσια αύξηση 8,5% στις τιμές κατοικιών στην Κύπρο καταγράφηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τη ζήτηση από ξένους και εγχώριους αγοραστές και το αυξανόμενο κατασκευαστικό κόστος να συντηρούν την ανοδική πορεία, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ).

Ο γενικός Δείκτης Τιμών Κατοικιών διαμορφώθηκε στις 109,7 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 2,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι τιμές αυξήθηκαν σε όλες τις επαρχίες, με την υψηλότερη ετήσια μεταβολή να καταγράφεται στην Αμμόχωστο.

Διαμερίσματα: Ετήσια αύξηση 8,9%

Οι τιμές των διαμερισμάτων κατέγραψαν ετήσια άνοδο 8,9%, αν και ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνθηκε. Αντίθετα, στις οικίες η ετήσια αύξηση επιταχύνθηκε, φτάνοντας το 5,8%.

Η ΚΤΚ αποδίδει την άνοδο στην ισχυρή ζήτηση για αγορά κατοικίας, κυρίως από ξένους αγοραστές, αλλά και από εγχώριους, καθώς και στη συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους κατασκευής.

Οι αυξήσεις ανά επαρχία

Η ετήσια άνοδος των γενικών δεικτών τιμών κατοικιών επιταχύνθηκε σε τέσσερις επαρχίες. Εξαίρεση αποτέλεσε η Λεμεσός, όπου οι τιμές συνέχισαν να αυξάνονται, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό.

Οι ετήσιες μεταβολές διαμορφώθηκαν ως εξής:

Αμμόχωστος: 10% .

. Λάρνακα: 9,8%.

Πάφος: 9,6%.

Λεμεσός: 7,8%.

Λευκωσία: 5,7%.

Αυξημένα κατά 15,4% τα πωλητήρια έγγραφα

Η ενίσχυση της ζήτησης αποτυπώνεται και στα στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Ο συνολικός αριθμός πωλητηρίων εγγράφων για ακίνητα έφτασε τα 5.298 το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι 4.592 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 15,4%.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, η μεταβολή αντανακλά κυρίως την αυξημένη ζήτηση από ξένους αγοραστές. Θετική, αλλά πιο συγκρατημένη, ήταν η συμβολή των εγχώριων αγοραστών.

Ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας

Στην πλευρά της προσφοράς, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν συνέχιση της ενίσχυσης της οικοδομικής δραστηριότητας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2026 αναφέρεται αύξηση 63,7% στις εγκεκριμένες άδειες οικοδομής, με τον αριθμό να διαμορφώνεται στις 8.978, έναντι 5.484 στη συγκρινόμενη περίοδο.

Παράλληλα, οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ιούνιο του 2026 υποδηλώνουν, σύμφωνα με την ΚΤΚ, σταδιακή αύξηση της προσφοράς. Ο δείκτης διασποράς για την κατασκευαστική δραστηριότητα του προηγούμενου τριμήνου παρέμεινε σε θετικά επίπεδα.