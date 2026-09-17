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Στη διεύρυνση των στεγαστικών επιλογών για τους πολίτες και στην ενίσχυση της πρόσβασής τους σε ποιοτική και προσιτή κατοικία στοχεύει η Κυβέρνηση, μέσα από μια πολυεπίπεδη και συνεχή στεγαστική πολιτική που περιλαμβάνει σειρά μέτρων.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, το νέο Σχέδιο παραχώρησης δικαιώματος ανέγερσης νέας κατοικίας σε υφιστάμενες αναπτύξεις, για σκοπούς στέγασης μελών της οικογένειας, δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες υφιστάμενων κατοικιών και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να ανεγείρουν έναν επιπρόσθετο όροφο για τη στέγαση μελών της οικογένειάς τους. Το Σχέδιο επιτρέπει την ανάπτυξη νέας κατοικίας σε επιπρόσθετο όροφο ή επέκταση κατοικίας ή εντός του τεμαχίου, ακόμη και στις περιπτώσεις που έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης.
Με τον τρόπο αυτό, προστίθεται, αξιοποιείται η περιουσία που ήδη διαθέτουν οι οικογένειες, ενώ, την ίδια ώρα, μειώνεται η ανάγκη εξεύρεσης νέας κατοικίας, περιορίζοντας το κατασκευαστικό κόστος και την επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Επιπρόσθετα, αξιοποιείται το υφιστάμενο οικιστικό απόθεμα και δημιουργούνται νέες στεγαστικές δυνατότητες.
Όπως αναφέρει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου σε οπτικογραφημένη δήλωση, «πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση κοινωνικού χαρακτήρα, που δημιουργεί περισσότερες δυνατότητες για αξιοπρεπή και προσιτή στέγαση, στηρίζοντας έμπρακτα τις οικογένειες και ιδιαίτερα τη νέα γενιά».
Βασικές πρόνοιες του Σχεδίου:
- Προβλέπει την ανέγερση νέας μονάδας κατοικίας για τις στεγαστικές ανάγκες των μελών της οικογένειας του αιτητή (α) στον όροφο υφιστάμενης εγκεκριμένης κατοικίας, (β) εντός του κελύφους της υφιστάμενης κατοικίας ή εκτός του κελύφους ως προσθήκη στην υφιστάμενη κατοικία, και (γ) εντός του ελεύθερου χώρου του τεμαχίου/οικοπέδου, εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα.
- Εφαρμόζεται παγκύπρια, σε πόλεις και κοινότητες, σε τεμάχια/οικόπεδα, όπου επιτρέπεται από τα Σχέδια Ανάπτυξης η ανέγερση κατοικίας.
- Δεν εφαρμόζεται (α) σε διατηρητέες οικοδομές και Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα, (β) σε περιπτώσεις οικιστικών διαμερισμάτων σε υφιστάμενες πολυκατοικίες και σε κατοικίες μέρος υφιστάμενων ενιαίων οικιστικών αναπτύξεων, (γ) σε τεμάχια που εμπίπτουν σε περιοχές εκτός Ορίου Ανάπτυξης, (δ) σε τεμάχια/οικόπεδα που εμπίπτουν σε Τουριστικές Ζώνες, (ε) σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, προστατευόμενα τοπία, περιοχές προστασίας της φύσης και Ελεγχόμενες Περιοχές βάσει του περί Αρχαιοτήτων Νόμου, και (στ) για τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών που υφίστανται κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Σχεδίου.
- Το Σχέδιο έχει διάρκεια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2027 και εφαρμόζεται για όσες αιτήσεις υποβληθούν στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή μέχρι την εν λόγω ημερομηνία.
- Ο δομήσιμο εμβαδόν της νέας μονάδας κατοικίας που θα προκύψει από την αξιοποίηση του Σχεδίου θα είναι μέχρι τα 150 τ.μ.. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται δομήσιμο εμβαδόν μέχρι 180 τ.μ. σε τεμάχια/οικόπεδα όπου το καθαρό εμβαδόν ανέρχεται τουλάχιστον σε 1.000 τ.μ..
- Παρέχεται η δυνατότητα ενεργοποίησης του μηχανισμού εξαγοράς των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υπόδειξη των αναγκαίων χώρων στάθμευσης για τη νέα μονάδα.
- Η ισχύς της πολεοδομικής άδειας δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.
- Η νέα μονάδα δεν θα μπορεί να πωληθεί ή μεταβιβαστεί για περίοδο δέκα ετών, εκτός αν πρόκειται για κληρονομική διαδοχή.
- Το εν λόγω Σχέδιο μπορεί να συνδυαστεί με άλλα στεγαστικά σχέδια που υλοποιούνται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής της Κυβέρνησης (π.χ. στεγαστικά σχέδια ΥΜΑΠΕ, στεγαστικά σχέδια αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου, κτλ).
- Εν δυνάμει δικαιούχοι που αξιοποίησαν κίνητρο ή σχέδιο που αφορούσε την παραχώρηση πρόσθετου συντελεστή δόμησης δεν μπορούν να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο Σχέδιο.