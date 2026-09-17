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Στη διεύρυνση των στεγαστικών επιλογών για τους πολίτες και στην ενίσχυση της πρόσβασής τους σε ποιοτική και προσιτή κατοικία στοχεύει η Κυβέρνηση, μέσα από μια πολυεπίπεδη και συνεχή στεγαστική πολιτική που περιλαμβάνει σειρά μέτρων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, το νέο Σχέδιο παραχώρησης δικαιώματος ανέγερσης νέας κατοικίας σε υφιστάμενες αναπτύξεις, για σκοπούς στέγασης μελών της οικογένειας, δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες υφιστάμενων κατοικιών και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να ανεγείρουν έναν επιπρόσθετο όροφο για τη στέγαση μελών της οικογένειάς τους. Το Σχέδιο επιτρέπει την ανάπτυξη νέας κατοικίας σε επιπρόσθετο όροφο ή επέκταση κατοικίας ή εντός του τεμαχίου, ακόμη και στις περιπτώσεις που έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης.

Με τον τρόπο αυτό, προστίθεται, αξιοποιείται η περιουσία που ήδη διαθέτουν οι οικογένειες, ενώ, την ίδια ώρα, μειώνεται η ανάγκη εξεύρεσης νέας κατοικίας, περιορίζοντας το κατασκευαστικό κόστος και την επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Επιπρόσθετα, αξιοποιείται το υφιστάμενο οικιστικό απόθεμα και δημιουργούνται νέες στεγαστικές δυνατότητες.

Όπως αναφέρει ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου σε οπτικογραφημένη δήλωση, «πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση κοινωνικού χαρακτήρα, που δημιουργεί περισσότερες δυνατότητες για αξιοπρεπή και προσιτή στέγαση, στηρίζοντας έμπρακτα τις οικογένειες και ιδιαίτερα τη νέα γενιά».

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