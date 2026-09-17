Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μέσα σε 42 λεπτά ολοκληρώνεται κατά μέσο όρο η αξιολόγηση ενός αιτήματος για αποστολή ασθενούς στο εξωτερικό όταν το περιστατικό χαρακτηρίζεται απειλητικό για τη ζωή.

Για τα επείγοντα περιστατικά η απόφαση λαμβάνεται σε μία ημέρα και για τα κανονικά σε έξι ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας η διευθύντρια του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας Μόνικα Κυριάκου.

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο που χρειάζεται για να αναχωρήσει ο ασθενής για το εξωτερικό, η κ. Κυριακού ανέφερε ότι: Τα απειλητικά για τη ζωή περιστατικά μεταφέρονται κατά μέσο όρο εντός μίας ημέρας, τα επείγοντα σε τέσσερις ημέρες και τα κανονικά σε 22.

Τα χρονικά αυτά περιθώρια βρίσκονται εντός των ορίων που καθόρισε ο ΟΑΥ: μέχρι 48 ώρες για τα απειλητικά για τη ζωή περιστατικά, επτά ημέρες για τα επείγοντα και 30 ημέρες για τα κανονικά.

Τα αιτήματα για περιστατικά στα οποία κινδυνεύει άμεσα η ζωή του ασθενούς υποβάλλονται και εξετάζονται μέσω τηλεφωνικής γραμμής που λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο.

Τη διαχείριση αναλαμβάνουν ο εφημερεύων λειτουργός και ένας προϊστάμενος, ώστε η απόφαση να λαμβάνεται άμεσα και να αρχίζουν χωρίς καθυστέρηση οι διαδικασίες για τη μεταφορά.

Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από γιατρούς του ΓεΣΥ, οι οποίοι καλούνται να τα κατατάξουν σε μία από τις τρεις κατηγορίες σοβαρότητας.

Η αρχική κατηγοριοποίηση δεν θεωρείται οριστική. Οι εμπειρογνώμονες του ΟΑΥ επανεξετάζουν τα δεδομένα και μπορούν να αλλάξουν την προτεραιότητα όταν διαπιστώσουν ότι ένα περιστατικό δεν έχει ταξινομηθεί σωστά.

Η κ. Κυριάκου αναγνώρισε ότι έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις λανθασμένης κατάταξης από γιατρούς, διαβεβαιώνοντας ότι αυτές επαναξιολογούνται από τον Οργανισμό.

Πάνω από 1.200 αιτήματα

Από τον Οκτώβριο του 2025, όταν ο ΟΑΥ ανέλαβε το πρόγραμμα αποστολής ασθενών στο εξωτερικό, υποβλήθηκαν 1.234 αιτήματα.

Από αυτά, τα 889 εγκρίθηκαν, ανεβάζοντας το ποσοστό εγκρίσεων στο 72%. Κατά την ίδια περίοδο, 657 ασθενείς μετέβησαν ή εξακολουθούν να βρίσκονται στο εξωτερικό για θεραπεία.

Ο αριθμός των εγκεκριμένων αιτημάτων δεν ταυτίζεται με τον αριθμό των ασθενών, καθώς για τον ίδιο άνθρωπο μπορεί να προκύψει ανάγκη παράτασης της θεραπείας ή παροχής πρόσθετων υπηρεσιών.

Πότε απορρίπτεται ένα αίτημα

Ένα αίτημα μπορεί να μην εγκριθεί όταν η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην Κύπρο και δεν κρίνεται ιατρικά αναγκαία η αποστολή του ασθενούς στο εξωτερικό.

Απόρριψη μπορεί, όμως, όπως εξήγησε η κ. Κυριάκου, να προκύψει και όταν η αίτηση δεν έχει συμπληρωθεί σωστά από τον γιατρό. Για τον λόγο αυτό, η ορθή και πλήρης καταχώριση των στοιχείων αποτελεί ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας.

Όπως ανέφερε η διευθύντρια του ΟΑΥ, στόχος του Οργανισμού ήταν από την αρχή η ίση μεταχείριση των ασθενών. Πριν από την ανάληψη του προγράμματος μελετήθηκε η διαδικασία του Υπουργείου Υγείας και καταρτίστηκαν νέοι εσωτερικοί κανονισμοί και ενιαίος τρόπος διαχείρισης.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ασθενής βρίσκεται ήδη σε ξένο νοσηλευτήριο και χρειάζεται παράταση ή πρόσθετη θεραπεία, το ίδιο το νοσοκομείο μπορεί να υποβάλει αίτημα στον ΟΑΥ.

Εάν η αρχική αποστολή είχε εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας, ο Οργανισμός εξασφαλίζει τον προηγούμενο φάκελο και τον θέτει ενώπιον των εμπειρογνωμόνων του.

Ακολούθως εξετάζεται κατά πόσο η νέα υπηρεσία αποτελεί συνέχεια της αρχικά εγκεκριμένης θεραπείας ή συνιστά διαφορετική ανάγκη που πρέπει να αξιολογηθεί από την αρχή.