Τηλεφωνική γραμμή άμεσης ανάγκης η οποία θα λειτουργεί 24ωρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, περιλαμβανομένων Σαββατοκύριακων και αργιών, έστησε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας με στόχο την χωρίς καθυστέρηση εξυπηρέτηση όλων των περιστατικών που θα χαρακτηρίζονται ως «απειλητικά για τη ζωή του ασθενούς» από τους γιατρούς και θα κρίνεται απαραίτητη η μεταφορά τους στο εξωτερικό.

Νοσηλευτήρια και γιατροί έχουν ενημερωθεί για τη διαδικασία αλλά και για τον τηλεφωνικό αριθμό που θα χρησιμοποιούν και, ταυτόχρονα, στον ΟΑΥ έχει συσταθεί και η ομάδα των λειτουργών που θα βρίσκονται σε καθήκον αναμονής όλες τις ώρες του εικοσιτετραώρου.

«Πιστεύουμε ότι είμαστε έτοιμοι για να αναλάβουμε το πρόγραμμα αποστολής ασθενών στο εξωτερικό αφού έχουμε ολοκληρώσει όλη την απαραίτητη προετοιμασία», ανέφερε στον «Φ» η ανώτερη λειτουργός του ΟΑΥ, δρ Μόνικα Κυριάκου, εξηγώντας, παράλληλα, τη διαδικασία που θα ακολουθείται στα έκτακτα και απειλητικά για τη ζωή περιστατικά.

Η εικοσιτετράωρη εξυπηρέτηση των ασθενών, άλλωστε, ήταν και ένα από τα ζητήματα που είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τον δημόσιο διάλογο γύρω από τη μεταφορά του σχετικού προγράμματος από το υπουργείο Υγείας στον ΟΑΥ.

«Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, η κατηγορία στην οποία θα κατατάσσονται τα περιστατικά θα καθορίζεται από τον γιατρό. Δηλαδή, ο γιατρός θα καθορίζει το εάν ένα περιστατικό είναι “απειλητικό για τη ζωή”, είναι “επείγον” ή “κανονικό”». Εάν ο γιατρός κρίνει ότι πρόκειται για μια απειλητική για τη ζωή του ασθενούς κατάσταση, θα ενεργοποιείται ο ειδικός μηχανισμός.

«Επειδή τα πλείστα απειλητικά για τη ζωή περιστατικά προκύπτουν στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών και στην περίπτωση που κρίνεται ότι ένας ασθενής χρειάζεται επείγουσα και εξειδικευμένη περίθαλψη, τα ΤΑΕΠ θα πρέπει –όπως γίνεται και σήμερα– να επικοινωνούν εκ πρώτης με τα υπόλοιπα διαθέσιμα νοσηλευτήρια που διαθέτουν ΤΑΕΠ εντός του ΓεΣΥ. Εάν κάποιο νοσηλευτήριο μπορεί να εξυπηρετήσει τον ασθενή, τότε αυτός θα μεταφέρεται χωρίς καθυστέρηση. Εάν δεν υπάρχει η απαραίτητη εξειδίκευση στην Κύπρο, τότε το νοσοκομείο στο οποίο έχει μεταφερθεί ο ασθενής θα επικοινωνεί με τον ΟΑΥ σε συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό, τον οποίο γιατροί και νοσηλευτήρια ήδη γνωρίζουν».

Κατά τη διάρκεια του 24ωρου ένας λειτουργός του ΟΑΥ και ένας προϊστάμενος θα βρίσκονται σε καθήκον αναμονής και θα ανταποκρίνονται χωρίς καθυστέρηση στις κλήσεις των γιατρών.

«Όταν εμείς ενημερωθούμε, το αίτημα του γιατρού για άμεση ανάγκη μεταφοράς του ασθενούς στο εξωτερικό, θα ενεργοποιείται η ομάδα εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί από τον ΟΑΥ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όμως, δεν υπάρχει υποχρέωση να περιμένουμε να μας απαντήσουν όλα τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων. Αντιλαμβάνεστε πως όταν ένα περιστατικό προκύψει τη νύκτα ή μια αργία δεν είναι πάντα δυνατό να ανταποκριθούν όλα τα μέλη της ομάδας αμέσως. Για αυτό, έστω και μια απάντηση θετική γνωμοδότηση να λάβουμε, η διαδικασία θα προχωρεί στο επόμενο στάδιο».

Δηλαδή, θα ενεργοποιείται ο μηχανισμός εντοπισμού διαθέσιμου και κατάλληλου νοσηλευτηρίου και στις περιπτώσεις που θα κρίνεται ότι χρειάζεται, θα αναζητείται και εταιρεία διαθέσιμη για την αεροκομιδή.

«Όλη αυτή τη διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται εντός ωρών», είπε η ανώτερη λειτουργός του ΟΑΥ.

Όπως πρόσθεσε, καταλήγοντας, η δρ Κυριάκου, «στόχος μας είναι να είμαστε σε θέση να εξυπηρετούνται αυτοί οι ασθενείς χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση. Για αυτό τον λόγο θα βρίσκεται σε καθήκον αναμονής –μαζί με τους λειτουργούς– και ένας προϊστάμενος για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις σε ότι αφορά τις διάφορες εγκρίσεις κ.λπ. που θα χρειάζεται να δοθούν προκειμένου να ταξιδέψει ο ασθενής μας».

Υπενθυμίζεται ότι βάσει του σχεδιασμού του ΟΑΥ, τα περιστατικά θα εξυπηρετούνται εντός του χρονικού πλαισίου που έχει καθοριστεί ανάλογα με την κατηγοριοποίηση τους που θα γίνεται από τους γιατρούς.

Για τα περιστατικά που θεωρούνται κανονικά (δηλαδή δεν απαιτούν επείγουσα διαχείριση και δεν θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς), η διαδικασία αξιολόγησης θα ολοκληρώνεται μέσα σε 15 ημέρες.



Για τα επείγοντα περιστατικά, τα οποία, επίσης, δεν είναι απειλητικά για τη ζωή, η αξιολόγηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ημερών και η διαδικασία εντός επτά (7) ημερών. Όσον αφορά τα περιστατικά που χαρακτηρίζονται ως απειλητικά για τη ζωή, η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται εντός 24 ωρών.

Για την εφαρμογή του προγράμματος αποστολής ασθενών στο εξωτερικό, ο ΟΑΥ έχει καταρτίσει κατάλογο συνεργαζόμενων νοσηλευτηρίων στο εξωτερικό. Ο σχετικός κατάλογος θα είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ.