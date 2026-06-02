Η κλασική «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» του Καρόλου Ντίκενς αποκτά ελληνική κινηματογραφική ταυτότητα και ξεχωρίζει στις τεχνικές και καλλιτεχνικές κατηγορίες της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Η ταινία «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» συνεχίζει τη δυναμική της πορεία, αποσπώντας 6 υποψηφιότητες στα Βραβεία Ίρις 2026 της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η αναγνώριση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τόσο τη μεγάλη απήχηση της ταινίας στο κοινό όσο και την υψηλή ποιότητα της παραγωγής σε επίπεδο εικόνας, ήχου, σκηνογραφίας, κοστουμιών, μακιγιάζ και οπτικών εφέ.

Παράλληλα, αποτελεί μια σημαντική επιβράβευση της συλλογικής δουλειάς μιας δημιουργικής ομάδας που κατάφερε να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μια παραγωγή υψηλών καλλιτεχνικών και τεχνικών προδιαγραφών, η οποία δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από μεγάλες παραγωγές του εξωτερικού.

Πίσω από αυτήν τη διάκριση και δημιουργία βρίσκονται ο executive producer Τάσος Παπαναστασίου με την Main Character Entertainment και ο Μαρίνος Χαραλάμπους με την Avaton Films. Αντίστοιχα, ο Χρήστος Κανάκης υπογράφει τη σκηνοθεσία, ενώ ο Λώρης Λοϊζίδης υπογράφει το σενάριο και πρωταγωνιστεί.

Μέσα από τη συνεργασία τους, η κλασική «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» του Καρόλου Ντίκενς απέκτησε μια σύγχρονη, βαθιά ελληνική και συναισθηματικά άμεση κινηματογραφική ταυτότητα.

Η σκηνοθετική ματιά του Χρήστου Κανάκη έδωσε στην ταινία έντονη ατμόσφαιρα, κινηματογραφικό ρυθμό και συναισθηματικό βάθος, ε νώ η πένα του Λώρη Λοϊζίδη ισορρόπησε το δράμα, το χιούμορ και τη συγκίνηση, δημιουργώντας χαρακτήρες ανθρώπινους και αναγνωρίσιμους. Οι 6 υποψηφιότητες στα Βραβεία Ίρις αποτελούν σημαντική δικαίωση για την ομάδα των δημιουργών και των συντελεστών που εργάστηκαν πίσω από αυτή την παραγωγή.

Οι 6 υποψηφιότητες στα Βραβεία Ίρις 2026

• Βραβείο Φωτογραφίας: Κωνσταντίνος Κουκούλιος

• Βραβείο Σκηνογραφίας: Λίζα Τσουλούπα

• Βραβείο Ενδυματολογίας: Τριάδα Παπαδάκη

• Βραβείο Ήχου: Νίκος Έξαρχος, Χρήστος Κυριακούλης, Μικές Μπιλής

• Βραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων & Ειδικών Εφέ: Κατερίνα Βαρθαλίτου, Χρόνης Τζίμος

• Βραβείο Ειδικών Εφέ & Οπτικών: Αιμίλιος Αβραάμ, Γιώργος Καρόρης, Γιώργος Αραπόπουλος, Ορέστης Στύλος

Η ταινία ξεχώρισε για την ατμόσφαιρά της, την κινηματογραφική της εικόνα και την προσοχή στη λεπτομέρεια σε κάθε επίπεδο παραγωγής. Από τη φωτογραφία και τα σκηνικά μέχρι τα κοστούμια, τον ήχο, το μακιγιάζ και τα ειδικά εφέ, κάθε δημιουργικό τμήμα συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός κόσμου που ισορροπεί ανάμεσα στο παραμύθι, το δράμα, το χιούμορ και τη συγκίνηση.

Με τον Λώρη Λοϊζίδη στον κεντρικό ρόλο και τη συμμετοχή σημαντικών ονομάτων του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης, όπως ο Γιάννης Μπέζος, ο Ορέστης Χαλκιάς, η Γιούλικα Σκαφιδά, ο Κωνσταντίνος Δανίκας, ο Τάσος Παλαντζίδης, ο Κώστας Κορωναίος, ο Δημήτρης Καπετανάκος, η Αμαλία Καβάλη και ο Τάσος Κωστής, η ταινία κατάφερε να ενώσει ένα δυνατό σύνολο ερμηνειών με μια ιστορία που μιλά για δεύτερες ευκαιρίες, συγχώρεση και ελπίδα.

Οι υποψηφιότητες στα Βραβεία Ίρις 2026 αποτελούν μια ξεχωριστή στιγμή για όλους τους συντελεστές της ταινίας. Η διάκριση αυτή αναδεικνύει τη δύναμη της ελληνικής δημιουργίας και αποδεικνύει πως οι εγχώριες παραγωγές μπορούν να σταθούν με αυτοπεποίθηση σε υψηλό καλλιτεχνικό και τεχνικό επίπεδο.

«Η αναγνώριση της ταινίας με 6 υποψηφιότητες στα Βραβεία Ίρις είναι τιμή για όλους μας και επιβεβαίωση της δουλειάς μιας ομάδας που πίστεψε σε ένα ελληνικό κινηματογραφικό όραμα με διεθνή προσανατολισμό.»

Τα «Κάλαντα των Χριστουγέννων» συνεχίζουν να αποτελούν μια ταινία για τη λύτρωση, τη μεταμόρφωση και τη δύναμη της ανθρώπινης καρδιάς μια ιστορία που ξεκίνησε ως χριστουγεννιάτικο παραμύθι και εξελίχθηκε σε μια από τις πιο ξεχωριστές ελληνικές κινηματογραφικές παρουσίες της χρονιάς.