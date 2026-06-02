Το ζήτημα των σοβαρών ζημιών που έχουν υποστεί γεωργικές καλλιέργειες στην επαρχία Πάφου εξαιτίας του περονόσπορου έθεσε με επιστολή προς την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, ζητώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών για καταγραφή της κατάστασης και στήριξη των επηρεαζόμενων παραγωγών.

Στην επιστολή ο κ. Σαββίδης επισημαίνει ότι οι πρόσφατες καιρικές συνθήκες έχουν συμβάλει στην εξάπλωση της ασθένειας, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες και δημιουργώντας σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για τους γεωργούς της επαρχίας Πάφου. Παράλληλα, ζητά όπως το Τμήμα Γεωργίας προχωρήσει άμεσα στους απαραίτητους επιτόπιους ελέγχους και στην καταγραφή των ζημιών, ώστε να διαμορφωθεί ολοκληρωμένη εικόνα για το μέγεθος του προβλήματος.

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της υπαίθρου και η Πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στους ανθρώπους που καθημερινά εργάζονται για τη διατήρηση της αγροτικής παραγωγής, τονίζει επίσης ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ, αναφέροντας ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το ζήτημα και να προωθεί τα δίκαια αιτήματα των γεωργών της επαρχίας Πάφου.