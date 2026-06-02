Οι δηλώσεις του δικηγόρου του Επισκόπου Τυχικού κ. Γιακουμάκη, περί ύπαρξης δανείων εκατομμυρίων ευρώ της Μητρόπολης Πάφου αποτελούν αυθαίρετες δηλώσεις και τοποθετήσεις αφήνοντας αβάσιμες και δυσφημιστικές υπόνοιες ως προς την οικονομική διαχείριση της Μητροπόλεως Πάφου επί Αρχιερατείας του νυν Αρχιεπισκόπου Γεωργίου.

Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωση του το Ελεγκτικό Τμήμα της Αρχιεπισκοπής και της Μητρόπολης Πάφου, διευκρινίζοντας ότι, κατά τον χρόνο ανάληψης του Μητροπολιτικού Θρόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, από τον νυν Αρχιεπίσκοπο το 2006, προϋπήρχαν ήδη δάνεια πολλών εκατομμυρίων Ευρώ σε διάφορες τράπεζες, τα οποία έγιναν επί Αρχιερατείας του Προκατόχου του, και όχι επί Αρχιερατείας του νυν Αρχιεπισκόπου.

Τα εν λόγω δάνεια είχαν γίνει με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων, της ανέγερσης πέραν των 50 Ιερών Ναών της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, τη χρηματοδότηση πολλών άλλων υποδομών, με σκοπό να λειτουργήσει εύρυθμα η Ιερά Μητρόπολη Πάφου, καθώς και τη χρηματοδότηση επενδύσεων προς δημιουργία παγίων εσόδων της Μητροπόλεως προς εξυπηρέτηση του θρησκευτικού, εθνικού και φιλανθρωπικού της έργου, διευκρινίζει η ανακοίνωση.

Με την ανάληψη του Μητροπολιτικού Θρόνου της Μητροπόλεως Πάφου από τον νυν Αρχιεπίσκοπο το 2006, πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες και επαγγελματικές προσπάθειες και ενέργειες για εξεύρεση εσόδων μέσω στοχευμένων δικαιοπραξιών και ανάπτυξη των υφιστάμενων κατά τον ουσιώδη χρόνο επενδύσεων, αλλά και δημιουργία νέων επενδύσεων της Μητροπόλεως με σκοπό μέρος των εσόδων αυτών να καταβάλλονται προς εξόφληση των δανείων, κάτι που επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό, αναφέρεται. Παράλληλα, διενεργήθηκαν και στοχευμένες αναδιαρθρώσεις και νέες συμφωνίες με τις συμβαλλόμενες Τράπεζες, και τέθηκαν χρονοδιαγράμματα προς εξόφληση όλων των υφιστάμενων και προϋπαρχόντων δανείων, κάτι που και πάλι επετεύχθη με απόλυτη επιτυχία και είχε ως αποτέλεσμα όπως κατά την παράδοση της Μητροπόλεως από τον νυν Αρχιεπίσκοπο, τα δάνεια αυτά, να είναι κατά παρασάγγας λιγότερα από ότι όταν παρέλαβε ο ίδιος την Μητρόπολη.

Το δάνειο στο οποίο αναφέρεται ο κ. Γιακουμάκης, αναφέρει το Ελεγκτικό Τμήμα της Εκκλησίας, αφορά την τελευταία δόση πολύ μεγαλύτερου δανείου, του οποίου εξοφλήθηκε το μεγαλύτερο μέρος, επί Αρχιερατείας του νυν Αρχιεπισκόπου. ΤοΝοέμβριο του 2023, τονίζει, η Ιερά Μητρόπολη Πάφου προέβη σε επαναδιαπραγμάτευση με συγκεκριμένη Τράπεζα, με την οποία η Ιερά Μητρόπολη Πάφου διατηρούσε το δάνειο, και συμφώνησε όπως το δάνειο αυτό εξοφληθεί πλήρως μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2023, με τελευταία δόση, ύψους €2.9 εκατομμυρίων πλέον τόκοι, δηλαδή συνολικού οφειλόμενου ποσού €3.2 εκατομμυρίων.

Η Μητρόπολη Πάφου και ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός, αναφέρει η ανακοίνωση, ζήτησαν από την Αρχιεπισκοπή Κύπρου και τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο όπως βοηθήσει οικονομικά και χρηματοδοτήσει την Ιερά Μητρόπολη Πάφου, προς εξόφληση του ως ποσού αυτού, μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2023, για να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της στη συγκεκριμένη Τράπεζα, ούτως ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω συνέπειες και αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου.

Η Αρχιεπισκοπή Κύπρου και ο Αρχιεπίσκοπος, επιθυμώντας να διευκολύνουν και να βοηθήσουν την Μητρόπολη Πάφου και τον Μητροπολίτη Τυχικό, στα πρώτα βήματα της Αρχιερατείας του, αποφάσισαν όπως προχωρήσουν σε σύναψη δανείου από Τράπεζα, με σκοπό να εξασφαλίσουν το απαιτούμενο ποσό και να το παραχωρήσουν στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η Αρχιεπισκοπή Κύπρου και η Μητρόπολη Πάφου σύνηψαν γραπτή συμφωνία, το 2023, όπου η Μητρόπολη Πάφου θα μπορεί να εξοφλήσει προς την Αρχιεπισκοπή Κύπρου το δάνειο που ανέλαβε η Αρχιεπισκοπή, και το προϊόν του δανείου το παρέδωσε προς την Μητρόπολη Πάφου για να εξυπηρετήσει τον δικό της δανεισμό και υποχρεώσεις.

Συνεπώς, καταλήγει το Ελεγκτικό Τμήμα της Αρχιεπισκοπής, οι αυθαίρετοι και εσφαλμένοι ισχυρισμοί όπως αυτοί διατυπώθηκαν από τον δικηγόρο του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, κ. Ειρηναίο Αντωνίου Γιακουμάκη, αποτελούν ασύστολα, επιζήμια ψεύδη και δυσφημιστικές αναφορές τις οποίες καλείται άμεσα όπως ανεπιφύλακτα αποσύρει και απολογηθεί. Σε διαφορετική περίπτωση, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, επιφυλάσσουν πλήρως όλα τα νόμιμα δικαιώματά τους για κατάλληλη θεραπεία και αποκατάσταση της αλήθειας και του καλού ονόματος της Εκκλησίας της Κύπρου.