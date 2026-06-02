Στα €4,4 δισ. διαμορφώθηκε το εμπορικό πλεόνασμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αγροδιατροφικό τομέα τον Φεβρουάριο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Κομισιόν.

Το πλεόνασμα κατέγραψε αύξηση 43% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2026, ενώ παρέμεινε σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα με τον Φεβρουάριο του 2025.

Η βελτίωση του μηνιαίου εμπορικού ισοζυγίου αποδίδεται κυρίως στη μείωση της αξίας των εισαγωγών, καθώς τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές κατέγραψαν ελαφρά πτώση σε ετήσια βάση.

Το σωρευτικό εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 ανήλθε σε €7,4 δισ., παραμένοντας σταθερό σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ έφτασαν τα €18,8 δισ. τον Φεβρουάριο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με τον Ιανουάριο, αλλά μείωση 4% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025.

Σε επίπεδο διμήνου, οι συνολικές εξαγωγές ανήλθαν στα €36,5 δισ., καταγράφοντας μείωση 5% ή €2,1 δισ. σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, τις μεγαλύτερες μειώσεις στις εξαγωγές παρουσίασαν τα προϊόντα κακάο, το χοιρινό κρέας, καθώς και οι ελιές και το ελαιόλαδο.

Αντίθετα, αύξηση καταγράφηκε στις εξαγωγές φρούτων και ξηρών καρπών, καθώς και σε μη βρώσιμα αγροδιατροφικά προϊόντα.

Οι εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ ανήλθαν σε €14,5 δισ. τον Φεβρουάριο του 2026, μειωμένες κατά 1% σε σχέση με τον Ιανουάριο και κατά 5% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025.

Σε επίπεδο διμήνου, οι συνολικές εισαγωγές διαμορφώθηκαν στα €29,1 δισ., μειωμένες κατά 7% ή €2,2 δισ. σε σχέση με το 2025.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις στις εισαγωγές καταγράφηκαν στα προϊόντα κακάο, στα δημητριακά και στους ελαιούχους σπόρους.

Αντίθετα, αύξηση σημειώθηκε στις εισαγωγές βοδινού και μοσχαρίσιου κρέατος, φρούτων και ξηρών καρπών, καθώς και μαργαρίνης και άλλων ελαίων και λιπών.

ΚΥΠΕ