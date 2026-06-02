Τουλάχιστον 45 φορές φέρεται να μαχαίρωσε ο 41χρονος την 39χρονη Βασιλική μέσα στο διαμέρισμα της οικογένειας στην Καλαμάτα, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, θανατηφόρες ήταν δύο μαχαιριές στο στήθος και μία στην πλάτη. Η σορός φέρει αρκετά τραύματα σε λαιμό και σαγόνι, καθώς επίσης και πάρα πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια.

Ο ιατροδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Βασιλική δέχτηκε τις περισσότερες από τις 45 μαχαιριές ενώ είχε πέσει στο πάτωμα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι, εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή σε εμβρυακή στάση.

Στο μεταξύ, ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος πέρασε το κατώφλι των δικαστηρίων το μεσημέρι της Τρίτης (2/6), προκειμένου να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, ο 41χρονος οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για τη δολοφονία της γυναίκας του.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του κατηγορούμενου, ο δράστης έχει σημάδια πάνω του που δείχνουν ότι πάλεψε με τη σύζυγό του πριν τη σκοτώσει.

Την ίδια στιγμή, τα στελέχη της ΕΛΑΣ συνεχίζουν τις έρευνες για να φωτίσουν τα όσα συνέβησαν τα λεπτά που μεσολάβησαν από τη στιγμή που οι γείτονες άκουσαν φωνές μέχρι τη δολοφονία της Βασιλικής. Παρόλο που ο 41χρονος ομολόγησε το έγκλημα, οι ισχυρισμοί του ότι ξαφνικά ξύπνησε και είδε τη γυναίκα από πάνω του με μαχαίρι δεν πείθουν τους αστυνομικούς. Και αυτό γιατί υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν πως άκουγαν φωνές από πριν οι οποίες σταμάτησαν λίγο πριν φτάσουν οι αστυνομικοί στο σημείο. Ως εκ τούτου, συνάγεται το συμπέρασμα, πως πριν τη δολοφονία προηγήθηκε επεισόδιο – ένα από τα συχνά που συνέβαιναν το τελευταίο διάστημα.

Παράλληλα και τα πολλαπλά τραύματα που φέρει η 39χρονη υποδηλώνουν πως ο δράστης τη μαχαίρωσε με μανία. Ο ίδιος υποστήριξε πως είχε υποψίες ότι η γυναίκα του τον απατά, ενώ από μαρτυρίες προκύπτει πως την ζήλευε.

Τα παιδιά στο διπλανό δωμάτιο

Τραγικό είναι το γεγονός ότι όταν έγινε το έγκλημα, στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, 6 και 10 ετών, τα οποία δεν αντιλήφθηκαν τι συμβαίνει. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που έγινε στο σπίτι εντοπίστηκε μία καρτέλα ηρεμιστικών χωρίς συνταγή. Αυτό που εξετάζεται τώρα είναι αν τα παιδιά έμειναν κοιμισμένα λόγω πιθανόν κάποιας ουσίας που τους είχε χορηγηθεί – γι’ αυτό και υπάρχει περίπτωση να υποβληθούν σε αιματολογικές εξετάσεις.

«Την ζήλευε παθολογικά»

Η Βασιλική φαίνεται πως βίωνε ένα εφιάλτη τους τελευταίους μήνες. Όπως είπε στο protothema.gr μια φίλη της από τη σχολή χορού, ο 41χρονος της ζητούσε να κλείσει τους λογαριασμούς της στα social media ενώ διέρρεε στο περιβάλλον του πως η 39χρονη έχει εξωσυζυγικό δεσμό. Η Βασιλική της είχε εκμυστηρευτεί πως πιέζεται στο σπίτι αλλά η ίδια δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι τα πράγματα θα είχαν αυτή την τραγική κατάληξη.

«Αυτός την ζήλευε παρά πολύ την Βασιλική. Μια φορά την είχε στήσει στη γωνία και την περίμενε να βγει από τη σχολή. Δεν της είχε εμπιστοσύνη πλέον για τίποτα. Εμείς από όσα μπορούσαμε να ξέρουμε, γιατί είχε αρχίσει και μιλούσε αυτός, έλεγε από εδώ και από εκεί ότι η γυναίκα του έχει βρει άλλον», δήλωσε η φίλη της 39χρονης.

«Καμία σχέση. Η κοπέλα είχε το χόμπι της, τη δουλειά της, τα παιδιά της, μέχρι εκεί. Εγώ είχα καταλάβει πως στο προφίλ της, στο Instagram, δεν είχε βάλει τα κανονικά της στοιχεία γιατί δεν την άφηνε αυτός. Μας έλεγε ότι δεν του αρέσει που ανεβάζει φωτογραφίες της. Σε κάποια κορίτσια από τη σχολή είχε πει τον τελευταίο καιρό ότι ζορίζεται στο σπίτι. Το είχαμε συζητήσει αλλά σε καμία μας δεν πήγαινε το μυαλό ότι θα φτάσει μέχρι εκεί», συμπλήρωσε.

Η δολοφονία

Η άγρια δολοφονία αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις 2.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν κάτοικοι της περιοχής επικοινώνησαν με την Άμεση Δράση, αναφέροντας ότι άκουσαν έντονες γυναικείες κραυγές και εκκλήσεις για βοήθεια από διαμέρισμα της πολυκατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι ενημερώθηκαν από γείτονες ότι οι φωνές είχαν σταματήσει λίγα λεπτά πριν από την άφιξή τους.

Οι αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα του διαμερίσματος και ζήτησαν από τον ένοικο να ανοίξει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος σύζυγος άνοιξε την πόρτα παρουσιάζοντας εμφανή ίχνη αίματος στα ρούχα του. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη 39χρονη νεκρή μέσα στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού. Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος λίγο αργότερα ομολόγησε.

Φωτογραφίες από τα δικαστήρια Καλαμάτας:

protothema.gr