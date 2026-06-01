Νέες μαρτυρίες για όσα φέρεται να συνέβαιναν μέσα στο διαμέρισμα όπου δολοφονήθηκε η 39χρονη γυναίκα στην Καλαμάτα εξετάζουν οι Αρχές, μετά το έγκλημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 1ης Ιουνίου.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, η άγρια κακοποίηση της 39χρονης κατέληξε στη δολοφονία της, τα ξημερώματα της Δευτέρας 1/6.

Συγκεκριμένα, η ΕΛΑΣ δέχτηκε τρεις κλήσεις για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Καλαμάτα, καθώς γείτονες άκουσαν το ζευγάρι να τσακώνεται και την 39χρονη να καλεί σε βοήθεια.

Στις 1:47 τα ξημερώματα το Κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. δέχθηκε κλήσεις από γείτονες που ανέφεραν γυναικείες κραυγές και εκκλήσεις για βοήθεια και στις 1:52, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο. Ωστόσο, μέσα στα 5 αυτά λεπτά το κακό είχε γίνει και οι φωνές είχαν σταματήσει.

Αστυνομικοί και κάτοικοι χτυπούσαν την πόρτα χωρίς κανείς να ανοίγει. Λίγη ώρα αργότερα, ο 41χρονος άνοιξε την πόρτα γεμάτος αίματα.

Κατά την έρευνά τους οι αστυνομικοί βρήκαν την 39χρονη στο πάτωμα της κρεβατοκάμαρας μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ φαίνεται να είχε δεχθεί πολλαπλά τραύματα. Στα χέρια της βρισκόταν ένα μαχαίρι.

Ο 41χρονος, που εργάζεται σε λογιστικό γραφείο, προσπάθησε να δώσει διάφορες εκδοχές, όμως στο τέλος παραδέχτηκε ότι σκότωσε τη γυναίκα του, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμούνταν τα δύο παιδιά τους. Πρόκειται για δύο ανήλικα κορίτσια, ηλικίας 6 και 10 ετών, τα οποία παρά τη φασαρία δεν ξύπνησαν και οι αστυνομικοί τα βρήκαν να κοιμούνται στα κρεβάτια τους.

Τα δύο κοριτσάκια μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας για προστατευτική φύλαξη και υποστήριξη, έως ότου αποφασίσει η Εισαγγελία Καλαμάτας πού θα πάνε.

Φέρεται να έβαλε το μαχαίρι στο χέρι της 39χρονης

Ο δράστης, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του πάνω από το κεφάλι του να κρατάει μαχαίρι. Υποστήριξε δε, ότι πάλεψαν και ότι της πήρε το μαχαίρι και τη σκότωσε.

Από τη σκηνή του εγκλήματος οι αστυνομικοί εκτιμούν και δεν αποκλείουν ο δράστης να έχει βάλει το μαχαίρι στο χέρι της γυναίκας ετεροχρονισμένα, σκηνοθετώντας ουσιαστικά το σκηνικό, κάτι που αναμένεται να αναδείξει ο ιατροδικαστής.

Κάτοικοι της περιοχής κατήγγειλαν πως το ζευγάρι τον τελευταίο καιρό τσακώνονταν συνέχεια και είχαν ακούσει τη γυναίκα να φωνάζει πως ο σύζυγός της τη χτυπά με ζώνη, απειλώντας τον πως θα τον καταγγείλει.

Δυστυχώς όμως, η 39χρονη, που αγαπούσε τον χορό, μετά από ακόμα έναν άγριο τσακωμό άφησε την τελευταία της πνοή από τα χέρια του συζύγου της, για τον οποίο υπάρχουν πληροφορίες ότι τη ζήλευε υπερβολικά.

Σε βάρος του 41χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Επίσης, κατασχέθηκε το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

