Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Υγείας της ΕΕ στις 5 Ιουνίου συγκάλεσε η Κυπριακή Προεδρία, με θέμα την έξαρση του Έμπολα κεντρική Αφρική, σύμφωνα με εκπρόσωπο που ενημέρωσε τον Τύπο στις Βρυξέλλες.

Εκπρόσωπος της Προεδρίας δήλωσε ότι «η Κυπριακή Προεδρία παρακολουθεί στενά την κατάσταση του Έμπολα από την αρχή και σχεδιάζει αναλόγως», προσθέτοντας ότι αποφασίστηκε η σύγκληση έκτακτης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Υγείας την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 15:00, «για την αντιμετώπιση της πρόσφατης έξαρσης του Έμπολα στην κεντρική Αφρική και τη συζήτηση περαιτέρω μέτρων ετοιμότητας και συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών». Πρόσθετη ανταλλαγή απόψεων προβλέπεται και στο πλαίσιο του επερχόμενου Συμβουλίου EPSCO της 16ης Ιουνίου.

Παράλληλα, η Κυπριακή Προεδρία αποφάσισε την ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Πολιτικής Αντιμετώπισης Κρίσεων (IPCR) σε «λειτουργία παρακολούθησης», ως μέτρο πρόληψης για τη διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την έξαρση, μόνον ως μέσο υποστήριξης της ροής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την επιστολή της περασμένης Παρασκευής από την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, Τζιόρτζια Μελόνι, προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αλλά και προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ως προεδρεύοντα του Συμβουλίου της ΕΕ, ζητώντας ενισχυμένο συντονισμό για την επιτήρηση των συνόρων και κοινούς κανόνες διαχείρισης αφίξεων από τις πληγείσες περιοχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ο Αντόνιο Κόστα επιβεβαίωσε ήδη από την Παρασκευή ότι το θέμα θα ενταχθεί στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18-19 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι η έξαρση Έμπολα αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα, με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό να βάζει στο τραπέζι τη συζήτηση για τη διαχείριση των συνόρων.

ΚΥΠΕ