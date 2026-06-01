Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπρησμού πρακτορείου στοιχημάτων που σημειώθηκε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες στη Λεμεσό, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 20 ετών, δυνάμει δικαστικού εντάλματος για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 2.50π.μ. σήμερα σε πρακτορείο στοιχημάτων, ιδιοκτησία 40χρονου. Από τη φωτιά καταστράφηκε η γυάλινη προθήκη και προκλήθηκε ζημιά στην τοιχοποιία του πρακτορείου. Η φωτιά κατασβέστηκε από περιοίκους, πριν αυτή επεκταθεί στο εσωτερικό του πρακτορείου.

Μετά από εξετάσεις που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης και εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον των δύο υπόπτων.

Εναντίον τους εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.