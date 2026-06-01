Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε – μέσω νεότερης ανάρτησης στο Truth Social – ότι τελικά οι συνομιλίες με το Ιράν «συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό», διαψεύδοντας ουσιαστικά προηγούμενες αναφορές από ιρανικά μέσα για «πάγωμα» των διαπραγματεύσεων.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε νωρίτερα ότι είχε μια «πολύ παραγωγική» τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια της οποίας, όπως ανέφερε, συμφωνήθηκε να μην υπάρξει ανάπτυξη στρατευμάτων στη Βηρυτό και επισήμανε ότι οι συζητήσεις με το Ιράν συνεχίζονται με «ταχείς ρυθμούς».

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι δεν πρόκειται να μετακινηθούν στρατεύματα προς την πρωτεύουσα του Λιβάνου, ενώ όσες δυνάμεις βρίσκονταν ήδη καθ’ οδόν έχουν λάβει εντολή να επιστρέψουν, κάτι που το Ιράν από την πλευρά του είχε θέσει ως προϋπόθεση για να συνεχιστούν οι συζητήσεις με τις ΗΠΑ με την προοπτική επίτευξης πιθανής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, ανέφερε ότι είχε επικοινωνία, μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων, και με τη Χεζμπολάχ, χαρακτηρίζοντας επίσης θετική τη συνομιλία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η οργάνωση συμφώνησε να σταματήσει κάθε μορφή πυρών.

«Το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και εκείνοι δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, περιγράφοντας την εξέλιξη ως συμφωνία αμοιβαίας αποκλιμάκωσης μεταξύ των δύο πλευρών.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Είχα μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπίμπι Νετανιάχου και δεν θα σταλούν στρατεύματα στη Βηρυτό, ενώ όσα βρίσκονταν καθ’ οδόν έχουν ήδη επιστρέψει πίσω. Παράλληλα, μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων, είχα μια πολύ καλή επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ, και συμφωνήθηκε ότι θα σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες — το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και εκείνοι δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Πρόσθεσε μετά από λίγο: «Οι συνομιλίες συνεχίζονται, με ταχείς ρυθμούς, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Για πρώτη φορά Αμερικανός πρόεδρος μιλά άμεσα ή έμμεσα με τη Χεζμπολάχ

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ, κανείς Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει μιλήσει ποτέ με τη Χεζμπολάχ, ευθέως ή μέσω μεσολαβητών, καθώς η οργάνωση χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από τις ΗΠΑ.

Ένας Λιβανέζος αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η Χεζμπολάχ ενημέρωσε τις ΗΠΑ, μέσω του προέδρου του κοινοβουλιού Ναμπίχ Μπέρι, ότι είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ, εφόσον το Ισραήλ δεν βομβαρδίσει τη Βηρυτό και τα προάστιά της.

Το Ιράν ενημέρωσε ότι διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων

Σημειώνεται ότι οι Ιρανοί νωρίτερα είχαν κάνει γνωστό ότι διακόπτουν την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο των επαφών για την επίτευξη συμφωνίας, ενώ μετά από λίγη ώρα κι η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι η πιθανότητα λήξης της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ είναι «υψηλή», εφόσον δεν σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, κάτι για το οποίο ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε αρχικά πλήρη άγνοια.

US President Donald Trump told NBC that reports about Iran possibly halting negotiations with Washington would be "acceptable" if true.



In an interview with NBC News, he said, "I think we've already talked a lot."



«Για να πω την αλήθεια, πιστεύω ότι μιλάμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι το να σωπάσουμε θα ήταν πολύ καλό, και αυτό θα μπορούσε θα μπορούσε να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες παντού. Απλώς θα σιγήσουμε. Θα διατηρήσουμε τον αποκλεισμό. Νομίζω ότι μπορώ να περιμένω όσο θέλουν. Αυτοί χάνουν μια περιουσία», είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC News.

Εκτόξευση για το πετρέλαιο, στα «κόκκινα» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα την εκτόξευση στις τιμές του πετρελαίου, αλλά και την καθοδική πορεία στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης Euro Stoxx 50 υποχωρούσε πριν από λίγη ώρα κατά 0,64%, απηχώντας την υποχώρηση των δεικτών των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων: Παρίσι – 0,79%, Φρανκφούρτη – 0,80%, Μιλάνο – 0,81%, ενώ το Λονδίνο δεν επωφελήθηκε από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και υποχώρησε κατά 0,87%.

Η πληροφορία για την απόφαση του Ιράν να διακόψει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εκτόξευσαν νωρίτερα τις τιμές του πετρελαίου που είχαν ήδη αυξηθεί λόγω της έντασης του σαββατοκύριακου ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Στις 16.05, η τιμή του Brent, παραδόσεως Αυγούστου, αυξήθηκε κατά 6,60% στα 97,13 δολάρια/βαρέλι. Ταυτόχρονα, το αμερικανικό West Texas, παραδόσεως Ιουλίου, αυξανόταν κατά 7,62% στα 94,02 δολάρια.

Διαταγή Νετανιάχου για επιθέσεις στα νότια της Βηρυτού

Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι διέταξε τον στρατό να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, καθώς το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο.

Iran’s state-run Tasnim News Agency reports that Iran has suspended all further diplomatic communication and messages with the United States, in protest of Israel’s violation of the current ceasefire “on all fronts,” specifically citing Israeli strikes and military operations in… pic.twitter.com/l5Kv7P2QJ7 — OSINTdefender (@sentdefender) June 1, 2026

«Λόγω των επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχειρίας στον Λίβανο από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ και των επιθέσεων εναντίον των πόλεων και των πολιτών μας, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς διέταξαν τον ισραηλινό στρατό να πλήξει τρομοκρατικούς στόχους» στα νότια προάστια της Βηρυτού, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Αντίδραση από την Κομισιόν

«Καλούμε το Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική του κλιμάκωση στον Λίβανο και να σεβαστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για τη Μέση Ανατολή, Ανουάρ Ανουνί.

Όπως τόνισε, πρέπει να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με στόχο μια διαπραγματευτική λύση που θα διασφαλίσει μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ασφάλεια για τον Λίβανο και το Ισραήλ.

«Ο λαός του Λιβάνου έχει ήδη υπομείνει τεράστιες δυσκολίες. Δεν διάλεξαν αυτόν τον πόλεμο και αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός τους», επισήμανε.

Αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους στο Κουβέιτ

Σημειώνεται ότι η Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ο αμερικανικός στρατός αναχαίτισε αργά το βράδυ της Κυριακής δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν ως στόχο αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται στο Κουβέιτ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της CENTCOM δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού.

Last night at 11 p.m. ET, U.S. forces successfully intercepted two Iranian ballistic missiles targeting American forces based in Kuwait. These missiles were immediately defeated and no American personnel were harmed.



— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 1, 2026

«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ παραμένει σε εγρήγορση και θα συνεχίσει να προστατεύει τις δυνάμεις μας από την ιρανική επιθετικότητα, υποστηρίζοντας παράλληλα την ισχύουσα εκεχειρία», σημειώνεται στο τέλος της ανακοίνωσης.

protothema.gr, skai.gr