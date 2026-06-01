Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση βρίσκονται σε εξέλιξη, μετά από αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές θέσεις και την απάντηση της Τεχεράνης με βαλλιστικό πύραυλο κατά αμερικανικών θέσεων.

Oι ΗΠΑ προχώρησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο σε βομβαρδισμό ιρανικών θέσεων, μεταξύ των οποίων και εγκαταστάσεις ραντάρ.

Η Τεχεράνη απάντησε εξαπολύοντας βαλλιστικό πύραυλο κατά αμερικανικών θέσεων, προκαλώντας νέα ανησυχία για την πορεία της έντασης στην περιοχή.

Παράλληλα, σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε νωρίς τη Δευτέρα η αεράμυνα του Κουβέιτ.

Οι ΗΠΑ, όπως ανέφερε η Centcom, εξαπέλυσαν επιθέσεις σε ιρανικά ραντάρ και σε σημεία διοίκησης και ελέγχου drones στο Γκορούκ και στο νησί Κεσμ το Σαββατοκύριακο.

Τα πλήγματα, που τα χαρακτηρίζει «μετρημένα και σκόπιμα», έγιναν σε απάντηση «επιθετικών ενεργειών του Ιράν που περιελάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού drone MQ-1 που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα», ανέφερε η Centcom σε ανάρτηση στο X.

Περίπου την ίδια ώρα που οι ΗΠΑ ανακοίνωναν τις επιθέσεις, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι σε αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις, έβαλαν στο στόχαστρο με βαλλιστικό πύραυλο την αμερικανική βάση από την οποία εξαπολύθηκαν οι επιθέσεις.

Δεν ανέφεραν ποια είναι η βάση αυτή, ούτε σε ποια χώρα της περιοχής βρίσκεται.

Iran's IRGC announces that it carried out a ballistic missile attack on US forces in response to US airstrikes last night.



In its statement, the IRGC added, "If the aggression is repeated, the response will be completely different." — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 1, 2026

Η Τεχεράνη προειδοποιούσε μάλιστα ότι σε περίπτωση που συνεχιστούν οι επιθέσεις από τη αμερικανική πλευρά, «η απάντηση θα είναι εντελώς διαφορετική».

Νωρίς τη Δευτέρα έγινε γνωστό ότι η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αναχαίτισε τη Δευτέρα επιθέσεις με πυραύλους και drones, ενώ σειρήνες αεράμυνας ηχούσαν σε όλη τη χώρα. Τα κρατικά μέσα στο Κουβέιτ δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για την προέλευση των επιθέσεων ή αν αναχαιτίστηκαν όλες οι απειλές.

O Τραμπ βλέπει καλή συμφωνία για τις ΗΠΑ

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που έκαναν λόγο για πρόσθετες απαιτήσεις της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη φαίνεται να απομακρύνουν το ενδεχόμενο άμεσης συμφωνίας. Οι πληροφορίες αυτές ήρθαν να ανατρέψουν το κλίμα αισιοδοξίας που είχε δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες έπειτα από δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ και ότι αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για την Ουάσινγκτον και τους συμμάχους της.

«Το Ιράν θέλει πραγματικά να κάνει μια συμφωνία και αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για τις ΗΠΑ και όσους είναι μαζί μας», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ενώ ΗΠΑ και Ιράν φαίνονταν τις τελευταίες ημέρες να προσεγγίζουν μία συμφωνία, οι New York Times έγραψαν το Σαββατοκύριακο ότι ο Τραμπ σκλήρυνε τους όρους της πρότασής του και έστειλε νέα εκδοχή του κειμένου στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ο Τραμπ επιδιώκει μεγαλύτερη αυστηρότητα στην θέση της Ουάσινγκτον, κυρίως στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Το CBS News μετέδωσε χθες βράδυ ότι η νέα πρόταση των ΗΠΑ περιλαμβάνει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες με ρήτρες που προβλέπουν το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και ένα πλαίσιο για επανέναρξη των πυρηνικών διαπραγματεύσεων.

«Δεν θα εγκρίνουμε καμία συμφωνία όσο δεν θα έχουμε την βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα του ιρανικού λαού είναι πλήρως εγγυημένα», προειδοποίησε χθες ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχάμαντ Μαγέρ Γαλιμπάφ.

Το Ιράν, το οποίο διεκδικεί το δικαίωμά του να διατηρήσει ένα πυρηνικό πρόγραμμα για μη πυρηνικούς σκοπούς, αρνείται επανειλημμένα ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, παρά τις υποψίες που εκφράζουν ΗΠΑ και πολλές άλλες χώρες. Προτίθεται να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα σε μεταγενέστερο στάδιο, σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία με την Ουάσινγκτον και θεωρεί την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν θεμελιώδη δικαιώματα για τα οποία πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις σε οποιαδήποτε συμφωνία συνομολογηθεί με τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ επέμεινε χθες με ανάρτηση στο Truth Social ότι το σχέδιο συμφωνίας «δηλώνει πολύ ξεκάθαρα ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα» και αυτό «με πολύ αυστηρούς όρους».

Η Τεχεράνη επιμένει επίσης ότι οποιαδήποτε συμφωνία περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει με δηλωμένο στόχο να «εξαλείψει» τη φιλοϊρανική σιιτική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ.

Σε αυτό το πολεμικό μέτωπο, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να προελαύνει στον νότιο Λίβανο, όπου εξαπολύσει καθημερινές νέες στρατιωτικές επιθέσεις, και η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις της, ιδιαίτερα στο βόρειο Ισραήλ, παρά την εκεχειρία που ισχύει θεωρητικά από τις 17 Απριλίου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ, στρατηγικής σημασίας ακρόπολης που προσφέρει έλεγχο επί του νοτίου Λιβάνου και του βορείου Ισραήλ. Είναι η πρώτη φορά που οι ισραηλινές δυνάμεις εξασφαλίζουν τον έλεγχο του κάστρου που κατασκευάσθηκε τον 12ο αιώνα από τους Σταυροφόρους, από την αποχώρησή τους από τον νότιο Λίβανο τον Μάιο 2000 έπειτα από κατοχή 18 ετών.

Παράλληλα, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επικοινώνησε το τελευταίο 48ωρο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια προσπάθεια να προωθήσει ένα νέο σχέδιο εκεχειρίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του ιστότοπου Axios που επικαλείται κορυφαίο Αμερικανό αξιωματούχο. Ως πρώτο βήμα, οι ΗΠΑ έχουν προτείνει να σταματήσει η Χεζμπολάχ τις επιθέσεις της εναντίον ισραηλινών εδαφών και το Ισραήλ να αναστείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο πρόεδρος Αούν εμφανίστηκε πρόθυμος να προωθήσει την πρόταση, ωστόσο ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ πρέπει πρώτα να σταματήσει τις επιθέσεις του.

Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει αργά σήμερα το απόγευμα της Δευτέρας για να συζητήσει την κατάσταση στον Λίβανο, κατόπιν του αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία, ανέφεραν διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

