Οι εχθροί του Ιράν έκαναν στρατηγικό λάθος στην εκτίμηση των δυνατοτήτων και της αποφασιστικότητάς του να υπερασπιστεί την κυριαρχία του, δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Γιαντολάχ Τζαβανί. Είπε, παράλληλα πως η Τεχεράνη έχει βγει ενισχυμένη, ενώ οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με παρακμή και αποτυχία.

Την ίδια στιγμή, Εμπραχίμ Ρεζαΐ, επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε ότι η χώρα του έχει κόκκινες γραμμές από τις οποίες δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Οι δύο δηλώσεις ενισχύουν την εικόνα που διαμορφώνεται τις τελευταίες ώρες, ότι η συμφωνία ανάμεσα στα δύο μέτωπα ξεμακραίνει.

Συγκεκριμένα, ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο IRNA εχθές το βράδυ, τόνισε ότι οι εχθροί του Ιράν λανθασμένα θεώρησαν πως θα μπορούσαν να επιτύχουν μια γρήγορη νίκη σε έναν πόλεμο με το ιρανικό έθνος.

Οι στρατηγικοί στόχοι των εχθρών, πρόσθεσε ο Τζαβανί, περιλάμβαναν την καταστροφή των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν, την εξάλειψη της πυραυλικής αμυντικής του ικανότητας και, τελικά, την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τόνισε ότι οι στόχοι τους απέτυχαν, οδηγώντας σε μεταβολή των περιφερειακών συσχετισμών υπέρ του Ιράν.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην περιοχή, είπε ότι το Ιράν κατέχει πλέον δεσπόζουσα θέση στο Στενό του Ορμούζ και έχει αποκτήσει ένα καθεστώς που αποτελεί «νόμιμο δικαίωμα του ιρανικού λαού» έπειτα από 500 χρόνια.

Το Ιράν βρίσκεται σήμερα σε «νικηφόρα και ανώτερη θέση» και έχει ήδη ανακοινώσει τους όρους του για τον τερματισμό της τρέχουσας κατάστασης, τόνισε, προσθέτοντας: «Τώρα είναι η σειρά της Αμερικής να λάβει απόφαση».

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο αναπληρωτής επικεφαλής του IRGC υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον έχει δύο επιλογές: «τον κακό δρόμο» και «τον χειρότερο δρόμο».

Τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στην αποδοχή των όρων και των δικαιωμάτων του ιρανικού λαού ή στη συνέχιση του πολέμου.

Ο Τζαβανί προειδοποίησε επίσης ότι ο εχθρός θα πρέπει να αποφύγει έναν ακόμη λανθασμένο υπολογισμό, λέγοντας ότι οι ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα.

Αν γίνει νέο λάθος, τόνισε, η απάντηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα είναι «ισχυρότερη, πιο αποφασιστική και πιο απίστευτη» από πριν.

Ρεζαΐ: Δεν υποχωρούμε από τις κόκκινες γραμμές μας

Ο Εμπραχίμ Ρεζαΐ, επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε ότι το Ιράν προτιμά τη διπλωματία, αλλά έχει κόκκινες γραμμές από τις οποίες δεν πρόκειται να υποχωρήσει.

Ο ίδιος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε αδύναμη θέση.

Ο Ρεζαΐ υπογράμμισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν θα τερματιστεί είτε μέσω διαπραγματεύσεων είτε μέσω στρατιωτικής δράσης.

