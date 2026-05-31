Οι εκκωφαντικές εκρήξεις από τη διάλυση ενός μικρού μετεωρίτη κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα, πάνω από την περιοχή της Βοστώνης όπως ανέφερε η NASA, αναστάτωσαν τους κατοίκους της περιοχής.
Ο μετεωρίτης διαλύθηκε πάνω από τα σύνορα μεταξύ Μασαχουσέτης και Νιου Χάμσαϊρ στις 14:06 (τοπική ώρα, 21:06 στην Κύπρο), δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εκπρόσωπος Τύπου της NASA.
«Αυτή η πύρινη σφαίρα δεν συνδέεται με βροχή μετεωριτών, ήταν ένα φυσικό αντικείμενο και όχι επανείσοδος διαστημικών σκουπιδιών ή κάποιου δορυφόρου», διευκρίνισε.
Ο μετεωρίτης είχε αναπτύξει ταχύτητα άνω των 120.000 χλμ/ώρα και διαλύθηκε σε ύψος περίπου 64 χιλιομέτρων από το έδαφος.
«Η ενέργεια που απελευθερώθηκε εκτιμάται πως ισοδυναμεί με 300 τόνους ΤΝΤ, κάτι που εξηγεί τις εκκωφαντικές εκρήξεις», διευκρίνισε η εκπρόσωπος της NASA.
Σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί χρήστες ανέφεραν ότι οι εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρές που σείστηκαν τα σπίτια τους.
