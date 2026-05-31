Οι καλές επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας, η οποία το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατέγραψε ανάπτυξη της τάξης του 3%, έλυσαν περισσότερο τα χέρια των εργαζομένων της κρατικής μηχανής, οι οποίοι, διά των συνδικαλιστικών οργανώσεων απαιτούν να αφαιρεθούν και οι τελευταίες περικοπές και μειώσεις που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο των δημοσιονομικών μέτρων που λήφθηκαν το 2012 για τη διάσωση της χώρας από την οικονομική κατάρρευση.

Ο Συντονιστικός Φορέας Οργανώσεων και Συνδέσμων Κρατικού Τομέα, στον οποίο συμμετέχουν η ΠΑΣΥΔΥ, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, οι σύνδεσμοι της Αστυνομίας και των Πυροσβεστών, επανήλθε με νέο αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών. Συγκεκριμένα, απαιτεί την κατάργηση των μέτρων που αφορούν τη μείωση κατά 10% επί των μισθολογικών κλιμάκων εισδοχής των νεοπροσληφθέντων στο Δημόσιο.

Το συγκεκριμένο μέτρο εφαρμόζεται για τους νεοεισερχόμενους που διορίστηκαν στη δημόσια υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2012 και εντεύθεν. Δηλαδή, αφορά τις κλίμακες εισδοχής στο Δημόσιο και δεν επηρεάζει όσους κατείχαν μόνιμη θέση πριν από το 2012. Τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια, οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται στη δημόσια υπηρεσία στις θέσεις Α2, Α5 και Α7 εντάσσονται σε μειωμένες κλίμακες.

Σημειώνεται πως η μείωση κατά 10% των κλιμάκων πρόσληψης ισχύει για τους πρώτους 24 μήνες υπηρεσίας και ακολούθως οι εργαζόμενοι τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας της θέσης που κατέχουν.

Ο Φορέας των συντεχνιών των δημοσίων υπαλλήλων υποστηρίζει πως δεν δικαιολογείται η συνέχιση του συγκεκριμένου μέτρου, καθώς, σύμφωνα με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, θεωρείται άδικο και πλήττει τους χαμηλόμισθους και τους νεαρούς εργαζόμενους.

Την ίδια ώρα, τονίζουν πως το συγκεκριμένο μέτρο λειτουργεί ως αντικίνητρο για την πλήρωση χαμηλών μισθολογικά θέσεων Α2, Α5 και Α7 στο Δημόσιο. Συνδικαλιστικές πηγές ανέφεραν στον «Φ» πως, εξαιτίας του συγκεκριμένου μέτρου, παρόλο που πολίτες πετυχαίνουν στις κυβερνητικές εξετάσεις, αρνούνται να πληρώσουν τις θέσεις, καθώς οι απολαβές τους είναι χαμηλές.

Παράλληλα, σημειώνουν πως η μη πλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων προκαλεί προβλήματα στη δομή πολλών υπηρεσιών και τμημάτων του Δημοσίου.

Τα αιτήματα δεν σταματούν εδώ, καθώς προ ημερών τέθηκε ενώπιον της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού και η κατάργηση της αναλογιστικής μείωσης που επιβάλλεται επί των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων όταν ένας εργαζόμενος επιλέξει να αφυπηρετήσει πρόωρα από το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ήδη, το σχετικό αίτημα υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών και σύντομα ο Φορέας θα ζητήσει συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, για να αρχίσουν οι διαβουλεύσεις.

Στόχος, όπως μας λέχθηκε από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, είναι η επίλυση και των δύο αιτημάτων, καθώς αποτελούν τα κύρια θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους της κρατικής μηχανής.

Μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός

Στο μεταξύ, το 63ο Γενικό Συνέδριο της ΠΑΣΥΔΥ αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση με την κυβερνητική πλευρά για το ζήτημα της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας και του συστήματος αξιολόγησης.

Υπενθυμίζεται πως, για το τελευταίο, μετά από νομοθετικές ρυθμίσεις από τα κόμματα, το σύστημα «κουτσουρεύτηκε» για τρία χρόνια, έτσι ώστε το κριτήριο της αξιολόγησης να έχει μικρότερη βαρύτητα στη συνολική βαθμολογία του εργαζόμενου. Φέτος, το σύστημα επανήλθε στην αρχική του μορφή, ωστόσο άρχισαν εκ νέου οι φωνές για διαφοροποίησή του.

Στο πλαίσιο του Γενικού Συνεδρίου, η ΠΑΣΥΔΥ υποστήριξε πως «τρία χρόνια μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του Δημοσίου, όχι μόνο δεν έχει καμιά προστιθέμενη αξία στους επιδιωκόμενους στόχους του εκσυγχρονισμού της δημόσιας υπηρεσίας και της αξιοκρατικής και ορθολογικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της, αλλά μάλλον δυσχεραίνει και εμποδίζει την επίλυση των όποιων προβλημάτων, δημιουργώντας πρόσθετες δυσλειτουργίες και απορρύθμιση».

Βελτιώσεις στις διατμηματικές προαγωγές

Σε σχέση με τις διατμηματικές προαγωγές, η ΠΑΣΥΔΥ απαιτεί βελτιώσεις στο νομικό πλαίσιο. Με τη διατμηματική προαγωγή, ένας εργαζόμενος από μία υπηρεσία ή ένα υπουργείο μπορεί να διεκδικήσει προαγωγή στην κλίμακα Α13 σε άλλη υπηρεσία ή άλλο υπουργείο.

Συγκεκριμένα, όσοι διεκδικούν θέσεις από την κλίμακα Α13 και πάνω περνούν από εξετάσεις, όπως τεστ ικανοτήτων και γραπτές εξετάσεις στα Εξεταστικά Κέντρα, και στη συνέχεια από προφορική εξέταση ενώπιον της ΕΔΥ.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, η ΠΑΣΥΔΥ εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για την οργάνωση και λειτουργία των Εξεταστικών Κέντρων, τα οποία αποτελούν νέο θεσμό για τη δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, σημειώνει πως παρατηρήθηκε σειρά προβλημάτων αναφορικά με τον τύπο και το γνωστικό περιεχόμενο των εξετάσεων.

Αδυναμίες στην αξιολόγηση

«Για το σύστημα αξιολόγησης για προαγωγή διαπιστώνεται ότι δεν έχουν υιοθετηθεί βελτιωτικές ρυθμίσεις για τις ελλείψεις και αδυναμίες που έχουν παρατηρηθεί από την εφαρμογή του. Ειδικότερα, παρουσιάζονται προβλήματα στο εναλλάξιμο προσωπικό με την έλλειψη ενιαίου μέτρου κρίσης», σημειώνει η ΠΑΣΥΔΥ.

Για το σύστημα αξιολόγησης, η Οργάνωση έχει προωθήσει και σχετική επιστολή στον αρμόδιο υπουργό, ζητώντας αλλαγές στα κριτήρια, στη μοριοδότηση και στη βαρύτητα που θα έχει στη γενική βαθμολογία των εργαζομένων.

Η ΠΑΣΥΔΥ προτείνει να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα η πρόσθετη υπηρεσία του υποψηφίου και να μειωθεί η βαρύτητα της αξιολόγησης της απόδοσης του εργαζόμενου, καθώς και της σύστασης του προϊσταμένου του τμήματος.

Όπως σημείωνε στην επιστολή, θα πρέπει να μειωθεί η βαρύτητα της απόδοσης των εργαζομένων, ώστε να αντιμετωπιστούν οι προβληματισμοί, καθώς κάποιοι εργαζόμενοι ευνοούνται περισσότερο από τις υπηρεσιακές εκθέσεις και κάποιοι άλλοι αδικούνται, όπως επισημαίνει, λόγω της αυστηρής βαθμολογίας από τους αξιολογητές.

Ζητά συνάντηση με το Υπουργείο Οικονομικών

Η ΠΑΣΥΔΥ διαβεβαιώνει πως θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της δημόσιας υπηρεσίας.

Επιπλέον, αναμένεται να αρχίσει διάλογο με την κυβερνητική πλευρά για την εξεύρεση κοινών μέτρων που θα συμβάλουν στη βελτίωση και διόρθωση των αδυναμιών και των προβληματικών σημείων που έχουν εντοπιστεί με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας.

Τα αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων δεν σταματούν εδώ, καθώς απαιτούν να δοθεί η δυνατότητα στους εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου να ανελίσσονται σε ανώτερες θέσεις προαγωγής στη δομή της δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς να διαταράσσονται οι ισορροπίες σε σχέση με την ανέλιξη των μόνιμων εργαζομένων.

Σύμφωνα με την Οργάνωση, η υλοποίηση του συγκεκριμένου στόχου κρίνεται απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία και τη διατήρηση της ισορροπίας στην ιεραρχική δομή της δημόσιας υπηρεσίας.

Τέλος, επαναφέρουν το αίτημα για μετατροπή 1.000 εργαζομένων ορισμένου χρόνου σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου.

Καλή η οικονομία, αλλά…

Κυβερνητική πηγή ανέφερε στον «Φ» πως θα εξεταστούν τα αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων, επισημαίνοντας πως, προτού ληφθούν οποιεσδήποτε αποφάσεις, προέχει η διασφάλιση των δημόσιων οικονομικών και η διατήρηση της ανθεκτικότητας της οικονομίας.

Όπως μας λέχθηκε, τα αιτήματα θα κοστολογηθούν προτού ληφθούν τελικές αποφάσεις. Την ίδια ώρα, σημειώθηκε πως μπορεί οι επιδόσεις της οικονομίας να είναι θετικές, ωστόσο δεν έχουν εκλείψει οι κίνδυνοι και η αβεβαιότητα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την κρίση στη Μέση Ανατολή.