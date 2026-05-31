Το 2010 ήταν μια καταπληκτική χρονιά για τον Ράφα Ναδάλ, καθώς κατέκτησε τρεις τίτλους Grand Slam, το Roland Garros, το Wimbledon και το US Open, για πρώτη και μοναδική φορά στην καριέρα του. Με τη φήμη του να απογειώνεται, είχε μεγάλη ζήτηση για τηλεοπτικές εκπομπές και άλλες συμφωνίες.



Τράβηξε, μάλιστα, την προσοχή της Σακίρα, η οποία τον ήθελε για το νέο της τραγούδι «Gypsy», το οποίο κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά.



Σε ένα βίντεο που έχει προβληθεί 64 εκατομμύρια φορές στο YouTube, ο θρυλικός Ισπανός τενίστας, φαίνεται να χαλαρώνει τόπλες σε μια καρέκλα ενώ η Shakira χορεύει γι’ αυτόν.



Το ζευγάρι κάθεται επίσης ο ένας πάνω στον άλλον, ενώ ο Ναδάλ φοράει μόνο τζιν παντελόνι και σε κάποιες σκηνές φαίνεται σαν να κάνουν έρωτα.



Το τραγούδι τελειώνει με του δύο να ανταλλάσσουν ένα φιλί ενώ ξαπλώνουν πάνω σε πέτρες. Πολλοί θαυμαστές τους σχολίασαν την χημεία μεταξύ του ισπανόφωνου διδύμου.

January 25, 2025

Ο Ναδάλ δεν ήταν άνετος στις ερωτικές σκηνές με τη Σακίρα

Τώρα στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο RAFA, ο 39χρονος Ισπανός παραδέχεται ότι χρειαζόταν… βοήθεια πριν βγάλει το μπλουζάκι του.



Στη σειρά τεσσάρων επεισοδίων, ο Ναδάλ είπε: «Θυμάμαι όταν πήγα να γυρίσω ένα βίντεοκλιπ με τη Σακίρα. Έπρεπε να ζητήσω ένα μπουκάλι τεκίλα για να πιω μερικά σφηνάκια και να χαλαρώσω λίγο».



Όταν ο Ναδάλ κέρδισε το US Open την ίδια χρονιά, ολοκληρώνοντας έτσι το Grand Slam καριέρας, η φήμη του πήγε σε άλλο επίπεδο και εμφανίστηκε σε πολυάριθμες τηλεοπτικές εκπομπές.



Ωστόσο, όσο άνετα κι αν ένιωθε με μια ρακέτα στο χέρι, δεν ένιωθε το ίδιο και μπροστά στις κάμερες.



Ο Ναδάλ θυμήθηκε: «Μετά την κατάκτηση του US Open, επικράτησε μια φρενίτιδα στα μέσα ενημέρωσης. Αλλά ποτέ δεν μου άρεσε να είμαι το επίκεντρο της προσοχής».



Ο εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεών του, Μπενίτο Πέρεθ-Μπαρμπαδίγιο, δήλωσε: «Θυμάμαι πολλά μέσα ενημέρωσης να μου λένε, Ω, θα του αρέσει πολύ να το κάνει αυτό. Θα έλεγα, με πολύ ευγενικό τρόπο, ότι αυτή δεν είναι η σωστή λέξη. Ήξερε ότι ήταν μέρος της δουλειάς του. Αλλά ναι, το να κάνει κάτι έξω από την comfort zone του δεν ήταν εύκολο».

