Στις φλόγες τυλίχθηκε οικία μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε από το τζάκι, θέτοντας σε συναγερμό τις Αρχές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στις 6:56 σήμερα το πρωί, έγινε ανταπόκριση για πυρκαγιά σε μικρή ισόγειο οικία κατασκευασμένη από τούβλα, πέτρα και ξύλινη στέγη από κεραμίδια στην Κοινότητα Γούρι της επαρχίας Λευκωσίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο χώρο του τζακιού της οικίας και επεκτάθηκε μέσω της καμινάδας στην ξύλινη οροφή. Από την πυρκαγιά εκτεταμένες ζημιές υπέστη μέρος της οροφής. Δεν κινδύνευσε κανείς.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση απο τα μέλη μας σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών. Ανταποκρίθηκαν 3 πυροσβεστικά οχήματα.