Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην τοποθεσία «Κάτω Βουνό», στην κοινότητα Πέρα Ορεινής, στην επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, Σάββατο 30 Μαΐου 2026, στις 17:45 και τέθηκε υπό έλεγχο στις 18:15, χάρη στον έγκαιρο εντοπισμό και την άμεση επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων.

Από τη φωτιά κάηκε έκταση τεσσάρων δεκαρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν έξι μέλη του Τμήματος Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα και τρία μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.