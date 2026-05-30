Μια ανάσα πριν τη λήξη της σύμβασης για το λογισμικό του ΓεΣΥ, Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας και ανάδοχος εταιρεία κατέληξαν σε μεταξύ τους συμφωνία ή πιο σωστά σε μια «μέση λύση», η οποία τουλάχιστον στην παρούσα φάση, ικανοποιεί και τις δύο πλευρές

Ο ΟΑΥ μάλιστα, προχώρησε σήμερα το μεσημέρι σε σχετική ανακοίνωση, σε μια προσπάθεια να προλάβει τυχόν κριτική για καθυστερήσεις αφού, εάν οι δύο πλευρές δεν κατέληγαν σε συμφωνία από τη Δευτέρα το λογισμικό του ΓεΣΥ θα έμενε, θεωρητικά τουλάχιστον ακυβέρνητο.

Βάσει λοιπόν της σχετικής ανακοίνωσης, η κυριότητα του λογισμικού μεταφέρεται στον ΟΑΥ αλλά οι λειτουργία του θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στα χέρια ιδιωτών, με τον μέχρι σήμερα ανάδοχο να αναλαμβάνει ρόλο συνεργάτη.

«Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ενημερώνει το κοινό ότι, έπειτα από συντονισμένες και εντατικές προσπάθειες, αναλαμβάνει, από τη 1η Ιουνίου 2026, τη διακυβέρνηση και τον συντονισμό του Συστήματος Πληροφορικής (ΣΠ) και των άλλων Επιχειρηματικών Διαδικασιών του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ)», αναφέρει η ανακοίνωση με τον ΟΑΥ να τονίζει ότι «η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό επιχειρησιακό επίτευγμα για τον ΟΑΥ και το ΓεΣΥ, καθώς παρέχει στον Οργανισμό τη δυνατότητα να διαχειρίζεται και να συντονίζει με μεγαλύτερη αμεσότητα και αποτελεσματικότητα τη λειτουργία και τη μελλοντική ανάπτυξη του ΣΠ και των άλλων επιχειρηματικών διαδικασιών του ΓεΣΥ».

«Με την ανάληψη της διακυβέρνησης και του συντονισμού των πιο πάνω, ο ΟΑΥ διασφαλίζει:

την κυριότητα του έργου,

την ενίσχυση του τρόπου διαχείρισης και ελέγχου του ΣΠ και των άλλων επιχειρηματικών διαδικασιών του ΓεΣΥ,

την απευθείας επιχειρησιακή συνεργασία και συντονισμό με τις εταιρείες που θα συνεχίζουν να παρέχουν υπηρεσίες, χωρίς μεσάζοντες,

την απεξάρτηση από έναν μόνο οικονομικό φορέα σε σχέση με τη συνολική διαχείριση του ΣΠ και των άλλων επιχειρηματικών διαδικασιών του ΓεΣΥ».

Όπως εξηγεί ο Οργανισμός, «για ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς και με γνώμονα τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ΣΠ, όλες οι υπηρεσίες που αφορούν τις λειτουργίες του, καθώς και τις σχετικές επιχειρηματικές διαδικασίες, θα συνεχίσουν να παρέχονται από τους υφιστάμενους οικονομικούς φορείς, χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών αυτών. Ο προηγούμενος ανάδοχος του έργου, ο οποίος μέχρι πρότινος είχε το ρόλο τόσο του συντονιστή του έργου όσο και του παροχέα υπηρεσιών, θα συνεχίσει, από την 1η Ιουνίου 2026, να συμμετέχει στο έργο ως ένας από τους οικονομικούς φορείς που θα παρέχουν υπηρεσίες προς τον Οργανισμό για το ΣΠ και τις άλλες επιχειρηματικές διαδικασίες του ΓεΣΥ».

Υπενθυμίζεται ότι για μετά τα προβλήματα που παρουσίαζε το λογισμικό στη λειτουργία του για διάστημα πέραν του ενός έτους, ταλαιπωρώντας παρόχους και ασθενείς ο Οργανισμός είχε μπει σε εντατικό διάλογο με την ανάδοχο εταιρεία στοχεύοντας στην ανάληψη της διαχείρισης του συστήματος.

Τους προηγούμενους μήνες σε αρκετές περιπτώσεις στο παρασκήνιο είχαν καταγραφεί εντάσεις ενώ στο κάδρο, σε κάποια στιγμή, είχε μπει και η Ελεγκτική Υπηρεσία προκειμένου να ελέγξει το κατά πόσον είχαν ενεργοποιηθεί οι ρήτρες της σύμβασης που προέβλεπαν για ποινές σε περίπτωση που ο ανάδοχος αδυνατούσε να διατηρήσει ομαλή τη λειτουργία του λογισμικού.

Μέχρι και χθες η διαβούλευση βρισκόταν σε εξέλιξη με τον ΟΑΥ να αποφεύγει να τοποθετηθεί επίσημα επί του θέματος, σε μια προσπάθεια να πετύχει πρώτα οριστικά μια συμφωνία και στη συνέχεια να ενημερώσει αρμοδίως τους πολίτες/δικαιούχους του ΓεΣΥ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη «μέση λύση», φαίνεται να στηρίζεται και από την Κυβέρνηση η οποία, όπως πληροφορούμαστε, από την αρχή προέκρινε, στο παρασκήνιο, την υιοθέτηση του συγκεκριμένου σεναρίου προκειμένου να διασφαλιστεί η όσο το δυνατό πιο ομαλή μετάβαση από το ένα καθεστώς κυριότητας του λογισμικού στο άλλο (Από τον ανάδοχο, δηλαδή, στον ΟΑΥ).