Στιγμές τρόμου έζησαν 148 επιβάτες τουριστικού σκάφους στα ανοιχτά της Μαρμαρίδας, στη νοτιοδυτική Τουρκία, όταν το πλοίο άρχισε ξαφνικά να μπάζει νερά και βυθίστηκε μέσα σε λιγότερο από μία ώρα.

Το «Big Boss Diamond», ένα θεματικό «πειρατικό» τουριστικό σκάφος ιδιαίτερα δημοφιλές στους παραθεριστές, πραγματοποιούσε ημερήσια κρουαζιέρα κοντά στο νησί Paradise και τον κόλπο Akvaryum, όταν σημειώθηκε το σοβαρό περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεκάδες επιβάτες πανικοβλήθηκαν και άρχισαν να πηδούν στη θάλασσα προκειμένου να σωθούν, ενώ στο σκάφος επέβαιναν και περίπου 20 παιδιά. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τις δραματικές στιγμές, με το πλοίο να παίρνει επικίνδυνη κλίση πριν βυθιστεί ολοκληρωτικά.

Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με τη συμμετοχή σωστικών αλλά και ιδιωτικών σκαφών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν πως όλοι οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στην ακτή χωρίς να υπάρξουν θύματα ή σοβαροί τραυματισμοί.

Σε ανακοίνωση της Κυβερνήσεως της Μούγλα αναφέρεται πως «οι ομάδες που έφτασαν στο σημείο συντόνισαν την εκκένωση των πολιτών με τη βοήθεια κοντινών σκαφών», επισημαίνοντας ότι δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα υγείας μεταξύ των διασωθέντων.

Τα αίτια της βύθισης παραμένουν υπό διερεύνηση. Ωστόσο, αρκετοί επιβάτες υποστηρίζουν ότι προηγήθηκε φωτιά στη μηχανή του πλοίου, γεγονός που φέρεται να προκάλεσε εισροή υδάτων και τελικά τη βύθιση του σκάφους.

Μία Βρετανίδα τουρίστρια που διασώθηκε περιέγραψε τη σοκαριστική εμπειρία της λέγοντας χαρακτηριστικά: «Χαίρομαι που βγήκα από εκεί και είμαι ζωντανή».

