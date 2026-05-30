Ο φορητός αντιαεροπορικός πύραυλος που φέρεται να κατέρριψε το αμερικανικό μαχητικό F-15 πάνω από τη νοτιοδυτική περιοχή του Ιράν τον περασμένο μήνα ήταν κατά πάσα πιθανότητα κινεζικής προέλευσης, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το NBC, επικαλούμενο τρεις πηγές με άμεση γνώση των εξελίξεων.
Σύμφωνα με το δίκτυο, μία από τις πηγές αυτές, καθώς και Αμερικανός αξιωματούχος, ανέφεραν ότι η Κίνα ενδέχεται να προμήθευσε επίσης το Ιράν με αεροσκάφη τεχνολογίας stealth και εξοπλισμό ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης μεγάλου βεληνεκούς κατά τα πρώτα στάδια του πολέμου που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες στις 28 Φεβρουαρίου.
Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η υπόθεση της κατάρριψης του αμερικανικού μαχητικού εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση. Το περιστατικό είχε προκαλέσει εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης διάρκειας 36 ωρών για τον εντοπισμό του πιλότου του αεροσκάφους.
Το NBC επισημαίνει ότι οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να εξακριβώσουν με ακρίβεια τον τύπο του πυραύλου που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και τον βαθμό ενδεχόμενης κινεζικής εμπλοκής στον εξοπλισμό των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.
Τον περασμένο μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι είχε ζητήσει από τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, να μην προμηθεύσει το Ιράν με οπλικά συστήματα. Όπως ανέφερε τότε ο Τραμπ, ο Κινέζος ηγέτης τον διαβεβαίωσε «ότι, ουσιαστικά, δεν κάνει κάτι τέτοιο».