Ο φορητός αντιαεροπορικός πύραυλος που φέρεται να κατέρριψε το αμερικανικό μαχητικό F-15 πάνω από τη νοτιοδυτική περιοχή του Ιράν τον περασμένο μήνα ήταν κατά πάσα πιθανότητα κινεζικής προέλευσης, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το NBC, επικαλούμενο τρεις πηγές με άμεση γνώση των εξελίξεων.

Σύμφωνα με το δίκτυο, μία από τις πηγές αυτές, καθώς και Αμερικανός αξιωματούχος, ανέφεραν ότι η Κίνα ενδέχεται να προμήθευσε επίσης το Ιράν με αεροσκάφη τεχνολογίας stealth και εξοπλισμό ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης μεγάλου βεληνεκούς κατά τα πρώτα στάδια του πολέμου που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η υπόθεση της κατάρριψης του αμερικανικού μαχητικού εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση. Το περιστατικό είχε προκαλέσει εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης διάρκειας 36 ωρών για τον εντοπισμό του πιλότου του αεροσκάφους.

🇺🇸🇮🇷🇨🇳 U.S officials believe the F-15 fighter that was shot down over southwestern Iran was struck by a Chinese-made shoulder-launched missile



They also think China provided Iran with a long-range early-warning radar that spots stealth aircraft that are meant to evade detection… https://t.co/sx9gL3Royi pic.twitter.com/SATw31dq0v — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 30, 2026

Το NBC επισημαίνει ότι οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να εξακριβώσουν με ακρίβεια τον τύπο του πυραύλου που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και τον βαθμό ενδεχόμενης κινεζικής εμπλοκής στον εξοπλισμό των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

JUST IN: NEWLY RELEASED FOOTAGE FROM A WEDDING SHOWS IRANIAN AIR DEFENSES SHOOT DOWN A US FIGHTER JET LIKELY THE F-15 ON THE 20th DAY OF THE WAR pic.twitter.com/ASKW0Fkphy May 27, 2026

Τον περασμένο μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι είχε ζητήσει από τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, να μην προμηθεύσει το Ιράν με οπλικά συστήματα. Όπως ανέφερε τότε ο Τραμπ, ο Κινέζος ηγέτης τον διαβεβαίωσε «ότι, ουσιαστικά, δεν κάνει κάτι τέτοιο».

