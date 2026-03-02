Αμερικανικό μαχητικό F-15 συνετρίβη το πρωί της Δευτέρας στο Κουβέιτ, υπό συνθήκες που εξετάζονται, με τους δύο πιλότους να προλαβαίνουν να εκτιναχθούν πριν από την πρόσκρουση.
Σύμφωνα με βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ οι πιλότοι ενεργοποίησαν τα αερόστατα ασφαλείας και διασώθηκαν κατά την προσγείωσή τους στο έδαφος.
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κατάρριψη από φίλια πυρά ενώ το αμερικανικό μαχητικό πετούσε πάνω από το Κουβέιτ στο πλαίσιο επιχείρησης εντοπισμού και κατάρριψης εχθρικών drone.
Στα βίντεο φαίνεται το δικινητήριο μαχητικό να κινείται ανεξέλεγκτα και φλεγόμενο πριν προσκρούσει στο έδαφος.
Σύμφωνα με ανάλυση του CNN το μαχητικό αεροσκάφος κατέπεσε σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από την αμερικανική βάση Ali Al Salem στο Κουβέιτ.
Σε άλλη ανάρτηση στο Χ φαίνεται ο πιλότος λίγο μετά την προσγείωσή του να έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά.
Για την ώρα δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από την Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την αιτία της συντριβής ή την κατάσταση των άλλων μελών του πληρώματος.