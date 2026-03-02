Αμερικανικό μαχητικό F-15 συνετρίβη το πρωί της Δευτέρας στο Κουβέιτ, υπό συνθήκες που εξετάζονται, με τους δύο πιλότους να προλαβαίνουν να εκτιναχθούν πριν από την πρόσκρουση.

Σύμφωνα με βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ οι πιλότοι ενεργοποίησαν τα αερόστατα ασφαλείας και διασώθηκαν κατά την προσγείωσή τους στο έδαφος.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κατάρριψη από φίλια πυρά ενώ το αμερικανικό μαχητικό πετούσε πάνω από το Κουβέιτ στο πλαίσιο επιχείρησης εντοπισμού και κατάρριψης εχθρικών drone.



Στα βίντεο φαίνεται το δικινητήριο μαχητικό να κινείται ανεξέλεγκτα και φλεγόμενο πριν προσκρούσει στο έδαφος.

At least one pilot ejected before the fighter jet crash in Kuwait. https://t.co/j0nVDqNh4f pic.twitter.com/WoxIJ9oZYB — Open Source Intel (@Osint613) March 2, 2026

From the crash site, stands a terrified American pilot who parachuted from ye destroyed American fighter jet that just crashed in Kuwait.



Dear Americans, is this how you want your dear sons to die in the middle East ?



Iran will destroy and drive out USA from the Middle East pic.twitter.com/Bcsne8kkjV March 2, 2026

BREAKING:



The U.S. F-15 fighter jet pilot who was down over Kuwait moments ago in a friendly fire incident is alive.



He ejected and is now being taken care of by a group of Kuwaitis pic.twitter.com/XhIZK5rUTW — Visegrád 24 (@visegrad24) March 2, 2026

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN το μαχητικό αεροσκάφος κατέπεσε σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από την αμερικανική βάση Ali Al Salem στο Κουβέιτ.

Σε άλλη ανάρτηση στο Χ φαίνεται ο πιλότος λίγο μετά την προσγείωσή του να έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά.

Remarkable photo of US fighter jet pilot in Kuwait after an emergency ejection after his fighter jet was shot down in an apparent “friendly fire” incident. https://t.co/tyNQeZ4eFN pic.twitter.com/32HnM3UznA March 2, 2026

Για την ώρα δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από την Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την αιτία της συντριβής ή την κατάσταση των άλλων μελών του πληρώματος.

protothema.gr