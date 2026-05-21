Το υψηλότερο δημοσιονομικό πλεόνασμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2026, στο 2,1% του ΑΕΠ, καταγράφει η Κύπρος με βάση την Εαρινή Πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μιλώντας για μια σημαντική επίδοση της χώρας μας.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κυβερνητικού Εκπρόσωπου:

Η Κύπρος της κορυφής. Αυτή οραματιζόμαστε, γι’αυτή εργαζόμαστε!

Η Εαρινή Πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύτηκε σήμερα καταγράφει ακόμη μία σημαντική επίδοση: η Κύπρος προβλέπεται να έχει το υψηλότερο δημοσιονομικό πλεόνασμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2026, στο 2,1% του ΑΕΠ.

Προχθές, τα στοιχεία κατέγραψαν ότι η Κύπρος είχε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο τρίμηνο του 2026, με 3,0%.

Σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας, χαμηλότερης ανάπτυξης και αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων, η κυπριακή οικονομία ξεχωρίζει για τρεις λόγους: αναπτύσσεται, διατηρεί ισχυρά δημόσια οικονομικά και μειώνει σταθερά το δημόσιο χρέος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος της Κύπρου θα μειωθεί από 55% του ΑΕΠ το 2025 σε 50,4% το 2026 και σε 45,5% το 2027, ενώ η ανεργία υποχωρεί στο 4,2%, στο χαμηλότερο επίπεδο πέραν της δεκαετίας.

Αυτή είναι η αξία της σοβαρής οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη: Ανάπτυξη με αντοχές, δημοσιονομική αξιοπιστία, δυνατότητα στήριξης της κοινωνίας και εμπιστοσύνη στην προοπτική της χώρας.