Νεκρός εντοπίστηκε ο ηθοποιός Στιούαρτ ΜακΛίν, γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά Virgin River, με τις καναδικές Αρχές να διερευνούν πλέον την υπόθεση ως πιθανή ανθρωποκτονία.

Η Ειδική Ομάδα Διερεύνησης Ανθρωποκτονιών του Καναδά (IHIT) ανακοίνωσε την Παρασκευή 22 Μαΐου ότι η σορός του ηθοποιού εντοπίστηκε στην περιοχή Lions Bay της Βρετανικής Κολομβίας.

Ο 45χρονος εθεάθη τελευταία φορά στις 15 Μαΐου στην κατοικία του στο Lions Bay, ενώ η εξαφάνισή του δηλώθηκε στις Αρχές τρεις ημέρες αργότερα, στις 18 Μαΐου. «Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, οι ερευνητές ανθρωποκτονιών συλλέγουν και αναλύουν στοιχεία, εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και πραγματοποιούν συνεντεύξεις, προκειμένου να δημιουργήσουν χρονολόγιο των κινήσεων του κ. ΜακΛίν πριν από τις 15 Μαΐου του 2026», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος της IHIT, Έστερ Τάπερ. «Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο στοιχείο, καθώς προσπαθούμε να βρούμε απαντήσεις για την οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους του κ. ΜακΛίν», πρόσθεσε.

Οι Αρχές σημειώνουν ότι από την πρώτη στιγμή της δήλωσης εξαφάνισης είχαν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του ηθοποιού. Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε και από το πρακτορείο του, Lucas Talent Inc., μέσω ανακοίνωσης της ατζέντισσάς του, Τζόντι Κάπλαν.

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας πελάτη, Στιούαρτ ΜακΛίν. Ήμουν τυχερή που συνεργάστηκα μαζί του για περισσότερα από δέκα χρόνια», ανέφερε. «Ήταν πάντα υπέροχος συνεργάτης, αφοσιωμένος, επαγγελματίας, πρόθυμος και αστείος χωρίς τέλος. Πολλοί διευθυντές διανομής ρόλων επικοινώνησαν για να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και στο πρακτορείο μας, και όλα τα μηνύματα έλεγαν το ίδιο: πόσο σπουδαίος άνθρωπος ήταν και πόσο θα λείψει. Αναπαύσου εν ειρήνη, Στιούαρτ», πρόσθεσε.

Ο Στιούαρτ ΜακΛίν είχε συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, στις σειρές Virgin River, Arrow, Happy Face και Murder in a Small Town.

